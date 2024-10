Une vidéo surprenante montre un avion de combat russe volant à quelques mètres d’un F-16 américain près de l’Alaska.

Des responsables militaires américains ont publié une nouvelle vidéo d’une rencontre surprenante entre un avion de combat russe volant près de l’Alaska et un F-16 de l’US Air Force envoyé pour l’intercepter.

Dans la vidéo publiée lundi, l’avion russe arrive derrière la caméra et survole l’avion américain, à quelques pas de l’avion.

La diffusion vidéo de la rencontre rapprochée du 23 septembre, avec le pilote américain sous la direction du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, intervient après une série d’incursions russes dans la zone d’identification de défense aérienne de l’Alaska, juste au-delà de l’espace aérien souverain des États-Unis.

Cette interaction a suscité la condamnation du plus haut officier du NORAD et de l’un des sénateurs américains de l’Alaska.

« Le comportement d’un Su-35 russe était dangereux, non professionnel et mettait tout le monde en danger – ce n’est pas ce que l’on verrait dans une force aérienne professionnelle », a déclaré le général Gregory Guillot, commandant du NORAD et du Commandement nord des États-Unis. L’avion du NORAD a effectué un vol « sûr et discipliné » pour intercepter l’avion russe, a-t-il ajouté.

Un message envoyé lundi à l’ambassade de Russie pour solliciter des commentaires n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le passage rapproché de l’avion à réaction russe intervient quelques semaines seulement après que huit avions militaires russes et quatre de ses navires de guerre, dont deux sous-marins, se soient approchés de l’Alaska alors que la Chine et la Russie menaient des exercices conjoints.

Aucun des avions n’a violé l’espace aérien américain. Cependant, environ 130 soldats américains ont été envoyés avec des lance-roquettes mobiles sur l’île de Shemya, à environ 1 931 kilomètres au sud-ouest d’Anchorage. Ils ont été déployés sur l’île des Aléoutiennes pendant une semaine avant de regagner leurs bases.

En juillet, des bombardiers russes et chinois ont volé ensemble pour la première fois dans l’espace aérien international au large de l’Alaska, un signe de coopération qui, selon le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a suscité des inquiétudes.

En 2022, un navire de la Garde côtière américaine, à environ 137 kilomètres au nord de l’île Kiska en Alaska, dans la mer de Béring, a croisé trois navires chinois et quatre russes naviguant en formation unique.

Le sénateur américain Dan Sullivan, membre républicain de la commission des services armés du Sénat américain, a déclaré que le passage rapproché de l’avion russe était une autre raison de renforcer la présence militaire américaine en Alaska et dans l’Arctique.

« Les manœuvres imprudentes et non professionnelles des pilotes de chasse russes – à quelques mètres seulement de nos chasseurs basés en Alaska – dans l’ADIZ en Alaska le 23 septembre ont mis la vie de nos courageux aviateurs en danger et soulignent l’escalade de l’agression dont nous sommes témoins de la part de dictateurs comme Vladimir Poutine », a déclaré Sullivan dans un communiqué.