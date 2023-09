Une vidéo sur les réfugiés réalisée par un groupe d’écrivains turcs suscite des réactions mitigées | Nouvelles

Un groupe de journalistes et d’écrivains pro-gouvernementaux en Turquie a publié une vidéo intitulée Nous sommes une seule nation, en turc et en arabe, condamnant le récent traitement réservé aux réfugiés et aux migrants dans le pays.

Dans la vidéo, publiée samedi sur le compte du magazine Gercek Hayat, les intervenants se sont adressés au monde arabe en leur demandant : « Écoutez cet appel ».

Les journalistes, s’exprimant en turc et en arabe, ont déclaré que les musulmans formaient une seule nation et ont affirmé que certaines personnes en Turquie « sèment les graines du racisme », faisant apparemment référence à des incidents violents signalés entre Turcs et étrangers dans le pays.

« Frères et sœurs du passé à l’éternité »

Utilisant le langage évocateur de l’unité panislamique, les journalistes ont répété leurs messages.

« Nous, musulmans, sommes et resterons frères et sœurs du passé pour l’éternité. Nous sommes une seule nation », ont-ils déclaré.

« Nous, les Turcs, sommes une nation connue pour son hospitalité à toutes les périodes de l’histoire et qui a accueilli les musulmans. Ceux qui se prétendent Turcs et pratiquent le racisme n’ont rien à voir avec les valeurs de la nation turque », ont ajouté les journalistes.

La vidéo poursuit en affirmant que certaines personnes dans la société turque tentent de « semer la discorde parmi les musulmans aujourd’hui comme elles le faisaient il y a 100 ans ».

Ils ont déclaré : « Le racisme est interdit dans l’Islam. Nous sommes tous un seul peuple, nous sommes Turcs, Kurdes, Arabes, Géorgiens et autres. Nous faisons tous partie de la même nation.

Augmentation de la violence contre les non-Turcs

La violence et les insultes entre Turcs et Syriens se sont multipliées dans le pays, et les discours nationalistes se sont multipliés à la suite des élections présidentielles et parlementaires de mai, qui ont vu les partis nationalistes augmenter leurs voix.

Les tensions communautaires se sont encore accrues alors que la Turquie traverse la pire crise économique depuis des décennies.

Environ 3,3 millions de réfugiés syriens vivent en Turquie avec des permis de protection temporaire, selon les autorités turques. Selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, 5,2 millions de Syriens ont été déplacés de force en raison du conflit syrien qui a débuté en 2011.

Cependant, plusieurs partis d’opposition en Turquie affirment que leur décompte montre que le nombre de réfugiés en Turquie dépasse les 10 millions.

« Les primitifs qui haïssent les Arabes ne font que nuire à la réputation de notre pays et de notre nation, contribuant ainsi au problème », a écrit en ligne Oznur Kucuker Sirene, un écrivain qui a participé à la vidéo.

« Je suis favorable au retour volontaire et sûr des réfugiés dans leur pays. Je suis sûre qu’une grande partie d’entre eux voudront partir dans des conditions économiques favorables », a-t-elle déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Elle a ajouté : « Le reste peut rester avec une bonne politique d’intégration, l’apprentissage du turc, une participation active aux affaires et à l’éducation. »

Le gouvernement turc a récemment durci sa politique dans les grandes villes à l’égard des réfugiés bénéficiant du statut de « protection temporaire », demandant aux habitants d’Istanbul, la plus grande ville et pôle économique de Turquie, bénéficiant de ce statut mais enregistrés comme résidant ailleurs, de quitter la ville avant une date limite.

Dans le cas contraire, ils risquent d’être expulsés vers les villes turques dans lesquelles ils ont été enregistrés à leur arrivée dans le pays.

Le gouvernorat d’Istanbul déclare que les autorités procéderont à des contrôles d’identité réguliers pour détecter ces personnes.

La vidéo diffusée par des écrivains et des journalistes pro-gouvernementaux a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens turcs sur les réseaux sociaux.

Nurcan, utilisateur de X, a déclaré que certaines personnes en Turquie appliquaient deux poids, deux mesures lorsqu’il s’agissait d’étrangers.

« Ceux qui sont hostiles aux Arabes et aux expatriés en Turquie proposent de la viande de porc aux Britanniques et aux Allemands dans les hôtels de Belek et Fethiye », a-t-il déclaré sur X.

Il a ajouté : « Quand les Britanniques achètent un bien immobilier à Fethiye, il n’y a pas de bruit, mais quand un Arabe achète un bien immobilier à Trabzon… »

Un autre utilisateur a déclaré que les touristes arabes arrivant dans le pays sont considérés « comme des ennemis au même titre que les réfugiés entrants ».

« C’est une erreur [situation] produire un autre tort [situation]. Les touristes sont séparés », a déclaré l’utilisateur nommé Ned.

Loppidi n’est pas d’accord, écrivant sur X que les Turcs n’ont aucun problème avec les touristes, quelle que soit leur appartenance ethnique.

« Nous ne voulons pas de réfugiés, de demandeurs d’asile, de ceux qui obtiennent la citoyenneté avec de l’argent. Personne n’a de problème avec les touristes », a déclaré l’utilisateur.

Derin_Turk a déclaré que la politique turque en matière de réfugiés est autodestructrice, écrivant sur X : « Alors que nous entrons dans une période où les ressources mondiales s’épuisent, le réchauffement climatique, l’augmentation de la population mondiale, l’épuisement rapide des ressources en eau ont atteint un stade extrême, ce qui beaucoup de réfugiés dans le pays, c’est se tirer une balle dans la tête.»

Beaucoup d’autres se sont opposés à la catégorisation faite dans la vidéo.

« Être Turc n’a rien à voir avec la religion », a écrit Jahrein, un influenceur, sur X, en s’adressant aux contributeurs de la vidéo.

« En tant que Turc, je ne fais pas partie d’une seule nation avec le monde islamique. Ma nation est la nation turque », a déclaré Serkan J Inci.

« L’arabe est une autre nation, l’allemand est une autre nation. Qu’est-ce que tu fais frère? Avez-vous perdu la raison? »

Talcin Solak a déclaré : « Cela s’appelle une Oumma, pas une nation. Et parlez pour vous-même.