Une vidéo semble montrer des forces pro-russes castrant un combattant ukrainien condamné

Fonctionnaires ukrainiens s’est engagé à identifier les auteurs après qu’une série de vidéos horribles a récemment fait surface sur les chaînes pro-russes Telegram montrant un groupe d’hommes, dont l’un portait des symboles pro-russes, castrant et exécutant un prisonnier vêtu de treillis militaires avec des insignes militaires ukrainiens.

ODESSA – Amnesty International et l’Union européenne ont soutenu Kyiv en appelant à une enquête sur des images circulant en ligne qui semblent montrer des forces pro-russes castrant et exécutant un combattant ukrainien captif.

“Cette horrible agression est un autre exemple apparent du mépris total de la vie et de la dignité humaine en Ukraine commis par les forces russes”, a déclaré vendredi Marie Struthers, directrice d’Amnesty International pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

En gros Vidéo d’une minute et demie, un homme vêtu d’un treillis militaire, portant un écusson « Z » et un ruban orange et noir associé aux forces russes, castre le prisonnier ligoté à l’aide d’un couteau utilitaire vert.