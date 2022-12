Une vidéo semble montrer des drones suicides ukrainiens détruisant une colonne de véhicules blindés russes

Un drone ukrainien sur le point de percuter un véhicule russe en Ukraine en décembre 2022. (Garde nationale ukrainienne)

L’Ukraine a partagé des images qui, selon elle, montrent plusieurs véhicules blindés russes en train d’être retirés.

Il semble inclure des images de la vue de drones “suicides” juste avant qu’ils ne frappent les véhicules.

L’Ukraine a déclaré qu’elle venait de la région de Donetsk, où les combats ont été intenses ces dernières semaines.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

La Garde nationale ukrainienne a partagé une vidéo compilant ce qui semble être les derniers instants de plusieurs drones “suicides” alors qu’ils abattent des véhicules blindés russes lors d’une attaque dévastatrice.

La vidéo, partagée mardi, comprend des images aériennes qui s’approchent des véhicules blindés à grande vitesse avant de les percuter et de se couper brusquement.

Ces images semblent être prises du point de vue de munitions en errance, autrement connues sous le nom de drones suicides, car elles sont détruites lors de l’attaque. Dans un cas montrant leur apparente précision, le drone semble se diriger directement vers la trappe ouverte d’un véhicule.

Les images du drone sont entrecoupées d’une vidéo granuleuse qui semble montrer les mêmes explosions à distance.

Il montre plus tard ce qui semble être la vue d’un lanceur de missiles monté sur l’épaule, avant de passer à la scène de plusieurs véhicules en flammes, de la fumée s’en échappant.

Selon la Garde nationale ukrainienne, la vidéo montrait les efforts de l’Ukraine pour retenir les troupes russes autour d’Avdiivka, une ville au nord de la ville stratégique de Donetsk.

Insider n’a pas pu confirmer les images, mais une évaluation par l’Institute for the Study of War (ISW) a déclaré que les combats s’étaient poursuivis autour de la ville d’Avdiivka mardi.

Il a déclaré que l’état-major ukrainien avait signalé que ses forces avaient repoussé plusieurs assauts russes dans la région.

La garde nationale ukrainienne a déclaré que la Russie avait déployé des bombardements d’artillerie répétés dans la région – ce qui, selon l’ISW, était frustré par les difficultés croissantes de la ligne d’approvisionnement en munitions russe.

Bien que la Russie prétend avoir annexé toute la région du Donbass depuis fin septembre, il n’en contrôle qu’environ la moitié, et Avdiivka se trouve exactement en première ligne.

Les parties ukrainienne et russe ont fait un usage intensif de drones suicides, avec Drones Shahed-136 de fabrication iranienne alimentant une grande partie du bombardement russe des zones civiles et des infrastructures énergétiques.