Une vidéo saine montre Desi Groom surprenant sa mariée en dansant sur “O Meri Heer Ve”

Les vidéos de mariage indien ont une place spéciale dans le cœur des gens. Des spectacles de danse, des tenues de mariage et des entrées du couple aux moments de mariage amusants, il existe une infinité de vidéos en ligne. Un de ces clips devient viral sur les réseaux sociaux où un marié chante et se produit pour sa mariée et gagne son cœur.

Dans la vidéo partagée par l’utilisateur nommé Makeup by Komal Hire sur Instagram, on peut voir une mariée marcher dans l’allée alors qu’elle se dirige vers la scène. Alors qu’elle entre, le marié s’approche d’elle et commence à chanter et à danser sur la chanson O Meri Heer Ve Tu Jug Jug Jeeve. En regardant le marié jouer, la mariée a immédiatement commencé à rougir et n’a pas pu contrôler son sourire. La foule, d’autre part, peut également être entendue en train d’encourager l’heureux couple. Vers la fin de la vidéo, on voit le couple se diriger vers la scène. La légende disait également : “Une entrée nuptiale comme celle-ci me fait fondre le cœur”.

La vidéo a accumulé plus de 1,7 million de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont ensuite félicité le couple pour sa beauté. L’un des utilisateurs a écrit : “Chaque fille mérite un mari comme celui-ci”. Un autre utilisateur a écrit : « Sûrement un rêve ». Un troisième utilisateur a écrit, “il vient de lever les barres”. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu, des cœurs frappés et des emojis heureux.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Auparavant, une vidéo d’une “entrée de mariée surprise” était devenue virale sur Internet. Celle-ci, en revanche, ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant et comprend une adorable surprise à la fin. Saba Kapoor, directeur créatif de Nivasa et basée à Gurugram, est montrée dans la vidéo impliquant sa famille et ses amis dans son “entrée de mariée surprise”.

Dans la vidéo, Saba et sa famille dansent sur Sau Aasmaan du film de 2016 Baar Baar Dekho. Le long de l’allée qui monte à la position du marié, ses amis et parents sont disposés en ligne de chaque côté. Tout le monde alterne la danse avec la mariée alors qu’elle marche dans l’allée.

