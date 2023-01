Une vidéo réconfortante montre une femme enceinte réunie avec un soldat ukrainien

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les choses n’ont fait qu’empirer. Une vidéo devenue virale montre les retrouvailles d’une femme enceinte avec son mari, qui se trouve être un soldat ukrainien. La vidéo réconfortante montre la femme enceinte se rendant à la rencontre de son mari. De plus, on peut la voir courir dans les bras de son partenaire. On peut le voir portant l’uniforme militaire. La vidéo est très émouvante et a laissé les internautes complètement émerveillés.

Depuis le début de la guerre, de nombreuses vidéos et photos circulent sur Internet. Alors que certains sont émotifs, d’autres sont déchirants. “Sans voix”, lit la légende. Regardez la vidéo :

« Bonheur et santé à la merveilleuse famille du héros de l’Ukraine ! Petit ange du bon destin sous le ciel paisible de l’Ukraine !!”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a commenté : “Il est impossible de regarder sans larmes. Bonheur en paix à vous et à tous les Ukrainiens ! Bonjour de Kharkiv.”

Pendant ce temps, plus tôt, un garçon de 11 ans a fait la une des journaux pour avoir parcouru environ 750 miles de sa ville natale de Zaporizhzhia, en Ukraine, à Bratislava, capitale de la Slovaquie et avoir retrouvé sa famille. Hassan Pisecka a bravé le long voyage et a fui sa ville natale après que les troupes russes ont attaqué la centrale nucléaire de la ville. La mère de Hassan, Yulia Pisetskaya, l’a renvoyé de la guerre, après avoir été incapable de fuir elle-même car elle devait s’occuper de sa mère malade. Yulia, veuve, était restée car sa propre mère était immobile et ne pouvait pas fuir. Le garçon a entrepris le voyage atroce avec un sac en plastique, un passeport et un numéro de téléphone écrit sur sa main. Hassan a maintenant retrouvé sa famille de quatre frères et sœurs. Les agents des frontières ont réussi à contacter sa famille à l’aide d’une note attachée à sa taille et d’un numéro de téléphone griffonné sur sa main.

