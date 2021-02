Une vidéo réconfortante montre que papa apporte de la nourriture pour sa fille tous les jours alors qu’elle travaille à la maison

La pandémie a radicalement changé la vie sociale des gens et à mesure que tout est passé au numérique, un nouveau monde virtuel a vu le jour. Le travail à domicile est devenu la nouvelle norme et nous a donné l’occasion de passer plus de temps avec notre famille.

La vie est certainement devenue plus détendue pour les personnes vivant avec leurs parents, qui les chouchoutent avec des repas faits maison. L’une de ces âmes bénies a partagé une vidéo réconfortante sur les réseaux sociaux montrant comment son père cuisine pour elle tous les jours alors qu’elle est occupée par son horaire de travail. Publiée sur Twitter, la vidéo relatable gagne des cœurs en ligne.

Le clip publié le 21 février montre que son père la ramène à la maison et prépare ses repas entre son travail. Dans le clip de 18 secondes, on peut voir son père ouvrir la porte de sa chambre et lui donner une assiette pleine de délicieux repas et boissons tous les jours. Le père lui souhaite «bonjour» avec une assiette de légumes et de fruits. N’est-ce pas adorable? L’utilisateur de Twitter a avoué que c’était une bénédiction de travailler à domicile avec son père. La légende de la vidéo se lit – Travailler à domicile avec baba est une bénédiction. Le doux geste d’un père attentionné fait fondre le cœur des gens.

Regardez la vidéo complète ici:

Une utilisatrice a déclaré qu’elle avait de la chance d’avoir son «baba» dans les parages.

N’as-tu pas de la chance d’avoir du baba dans les parages? Que Dieu bénisse Baba. – Godson Green (@Godson_Green) 22 février 2021

De nombreux utilisateurs ont également demandé si son baba cherchait à adopter des enfants car ils voulaient être traités de la même manière.

Wow, j’ai besoin d’un baba dans ma vie. Cherche-t-il à adopter des enfants adultes? – Rupa Kaur (@ keepitrel1001) 22 février 2021

Un autre Twitterati a écrit comment la vidéo lui faisait mal au cœur car son père lui manquait beaucoup, qui ferait de même pour elle.

Ugh ça me fait mal au cœur. J’aimerais pouvoir travailler de chez moi car mon baba ferait de même. Ou veux toujours s’asseoir avec moi et parler lol. Il me manque beaucoup. – Lil Amber ✊✊✊✊ (@NowIsOurTime_) 22 février 2021

Il y a eu aussi des réactions hilarantes. Vois ici:

La vidéo a gagné plus de 2,1 millions de vues, plus de 1 lakh likes et a été retweetée plus de 16 000 fois. Les internautes sont touchés par l’amour et l’affection du père pour sa fille et ne pouvaient s’empêcher de lui montrer leur appréciation.