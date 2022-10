Une vidéo réconfortante montre Mickey et Minnie Mouse signant “Je t’aime” à un garçon sourd à Disneyland

Une vidéo touchante qui a refait surface sur Internet montre la visite magique d’un petit garçon sourd à Disneyland. La visite est devenue encore plus magique lorsque ces personnages de Disney ont commencé à lui parler en langue des signes. La vidéo a d’abord fait surface en 2017, mais comment maintenant a de nouveau attiré l’attention après avoir été téléchargée par la poignée Instagram “Goodable”. La légende de la vidéo contenait un message très important qui disait : « Tout le monde appartient ». La légende disait encore : « Un jeune garçon sourd est allé à Disneyland mais était triste parce qu’il ne pouvait pas parler avec les personnages de Disney. Quand Mickey et Minnie ont vu qu’il était sourd, ils se sont approchés et lui ont fait la meilleure surprise de tous les temps.

Dans la vidéo, on peut voir Mickey et Minnie mouse s’agenouiller devant l’enfant pour signer “C’est agréable de se rencontrer” et “Je t’aime”. Regardez par vous-même :

Un porte-parole d’Olive Crest, une agence de prévention de la maltraitance des enfants qui a organisé le voyage, a déclaré à ABC News : “L’enfant était ravi après avoir rencontré les personnages parce qu’il ne savait pas qu’ils parleraient” sa langue “. Elle a ajouté: “L’enfant n’est généralement pas un câlin, donc le fait qu’il ait étreint Minnie et Mickey en dit long sur la joie qu’il ressentait.”

“Dieu tout-puissant, c’est magnifique”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Wow !! Alors, si doux !!! Merci Disney !!”

Pendant ce temps, plus tôt, la proposition d’un homme a été ruinée au parc à thème Disneyland Paris. L’homme aurait obtenu la permission d’un employé du parc avant de monter sur une plate-forme devant le château de Cendrillon pour poser la question. Dès qu’il s’est mis à genoux en tenant une boîte à bagues, un employé a couru sur les lieux, s’est précipité entre le couple et a saisi la boîte à bagues. Il leur a demandé de descendre et de terminer leur cérémonie hors de la plate-forme. La caméra qui était destinée à capturer le beau moment du couple a enregistré l’intégralité de l’incident.

Après avoir été dépouillée de son statut d’autonomie en Floride, la société Disney a de nouveau été sous le feu, un instant après que la vidéo d’interruption de la proposition soit devenue virale. Le clip, qui a été partagé sur Reddit, a reçu un affrontement en retour alors que les gens étaient déçus de l’action de l’employé.

« POS a détruit le moment de mon meilleur ami. Il a demandé la permission au préalable », a écrit le Redditor à côté de la vidéo, qui a jusqu’à présent accumulé plus de 96 000 votes positifs.

