Une vidéo réconfortante d’une mariée dansant avec un père souffrant de la SLA laisse les internautes émotifs

Les parents font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs enfants soient heureux. Cette émotion d’amour réconfortante a été dispensée à travers une vidéo mettant en vedette le père de la mariée luttant contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), tout en dansant avec elle. Le clip a été partagé sur Facebook par le frère de la mariée, laissant les internautes émus. Le clip de 28 secondes met en scène le père de la mariée souffrant d’une maladie liée au système nerveux. Malgré sa mauvaise santé, le père n’a pas laissé la chance de danser avec sa fille. Le père a été vu en train de transporter sa fille Tenaya dans son fauteuil roulant pendant leur danse. Depuis que la vidéo a été partagée sur le portail numérique, elle a suscité une réponse écrasante de la part des internautes. L’un des utilisateurs a commenté : « Pas un œil sec à l’endroit ! Un autre commentaire disait: « Un doux moment rempli d’amour à ne jamais oublier … quelle famille incroyable vous avez Dakota merci pour le partage. » Le troisième s’écria : » Omg !!! J’aime tellement ça. Et le sourire sur son visage !!!”

Plus tôt, cette année, une vidéo réconfortante similaire a fait surface en ligne, montrant un marié exauçant le dernier souhait de sa mère malade. Le marié a été vu en train de faire rouler sa mère sur la piste de danse lors de son mariage et de la soulever pour une danse émouvante mère-fils. La femme a été diagnostiquée avec la maladie dégénérative de Lou Gehrig en décembre 2019 et à l’été 2020, elle ne pouvait plus marcher. Malgré sa maladie, la mère du marié a toujours rêvé d’assister à son mariage. Le marié l’a surprise en organisant une danse spéciale lors de l’événement.

Selon un rapport du Daily Mail, la femme est décédée dix jours seulement après le mariage de son fils. La vidéo émotionnelle qui a été partagée en ligne a obtenu une réponse écrasante avec 10 millions de vues.

