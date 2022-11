Une vidéo réconfortante d’un chien qui sonne une cloche de temple est une pure joie

Une vidéo réconfortante d’un chien faisant sonner la cloche d’un temple est devenue virale sur Internet. La vidéo, partagée par une page Twitter, a été saluée par les utilisateurs pour l’adorabilité du chien. Dans la vidéo, un chien peut être vu à l’intérieur des locaux d’un temple qui ont de grandes cloches avec des cordes attachées. On peut voir le chien remuer la queue en rythme tout en tenant la corde dans sa bouche et en faisant sonner l’une des cloches. Vers la fin de la vidéo, le chien regarde adorablement en arrière pour voir qui le regarde.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo de 15 secondes a accumulé plus de neuf millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point la vidéo était adorable. L’un des utilisateurs a écrit : « Il apprécie vraiment ça ». Un autre utilisateur a écrit : « Ce visage ! Ces yeux”. Un troisième utilisateur a écrit : « Tellement mignon ! Allez toutou ».

“Ce chien est tellement mignon”, a écrit un autre utilisateur. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu, des emojis de visages mignons.

Internet regorge d’adorables vidéos d’animaux et ce n’est pas la première fois qu’une vidéo de chien devient virale sur Internet. Une vidéo d’un chien exécutant des asanas de yoga avec le personnel du CISF a laissé tous les amoureux des chiens sur Internet stupéfaits.

Dans la vidéo, on voit un agent du CISF dresser un chien dans une station de métro de Delhi. On peut voir le personnel effectuer des poses de yoga et le chien l’imite parfaitement. Jusqu’à la toute fin, le chien a fidèlement imité les consignes du personnel du CISF. Les navetteurs n’ont pas pu s’empêcher d’enregistrer les deux alors qu’ils pratiquaient le yoga à la station de métro. “CISF présentant le cautionnement de formation à la station de métro”, lit-on dans la légende à côté de la vidéo. En voyant la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont exprimé à quel point c’était merveilleux. Regardez la vidéo ci-dessous :

https://www.instagram.com/reel/CkkmIvJD8z-/

La vidéo a cumulé plus de deux millions de vues à ce jour.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici