Une vidéo rare d’un bébé serpent à sonnette suivant sa mère devient virale

Un bébé serpent à sonnette a récemment été capturé à la suite de sa mère et un clip de l’adorable événement est devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée sur la page Facebook intitulée So-Cal Rattlesnake Removal, qui sont des attrapeurs de serpents basés en Californie. Selon un rapport de News Week, le clip a été capturé par un résident d’une communauté, à savoir Ashley McLaughlin. La vidéo virale voit un serpent à sonnettes du sud du Pacifique se déplacer sur le sol, suivi d’un bébé serpent.

Pour ceux qui ne le savent pas, de nombreuses espèces de serpents sont de nature indépendante dès leur naissance. La plupart d’entre eux quittent leur mère et survivent en solitaire dans la nature. Cependant, les crotales seraient une exception. Apparemment, ils n’allaitent pas leurs petits mais sont sûrs de prendre soin d’eux pendant une semaine jusqu’à ce que leurs bébés perdent leur première peau. Les images virales pourraient être un spectacle rare du même phénomène.

Tout en partageant les images en ligne, la page a déclaré que le clip leur avait été envoyé par l’un de leurs clients. « Un de nos clients nous a envoyé ceci ! Très probablement le serpent parent étant suivi de son petit ! Incroyable.” Dans le clip, les deux serpents peuvent être vus rampant ensemble sur le sol. Regardez la vidéo ci-dessous :

La raison pour laquelle le bébé serpent suit l’adulte reste inconnue pour le moment. Cependant, le propriétaire de So-Cal Rattlesnake Removal, Alex Tejo, a déclaré au portail que l’incident capturé était un spectacle rare, même pour eux. Selon lui, le comportement des serpents était rare et il n’y a pas encore suffisamment de ressources d’étude ou de données pour déterminer la cause. Il a dit : « C’est la première fois que je vois quelque chose comme ça ! C’est un comportement très rare. Et pour autant que les études l’aient montré, il n’y a pas beaucoup de données sur un comportement comme celui-ci, nous supposons qu’après un certain temps, les bébés partiront et deviendront indépendants.

Le clip a également attiré l’attention des internautes sur Facebook. De nombreux utilisateurs ont été impressionnés par la vidéo et tout en réagissant à la même chose, l’un d’eux a écrit : « Incroyable ! Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant ! Un autre a ajouté: “Maintenant, c’est tout simplement trop mignon! Bébé fait de son mieux pour suivre maman. Un autre a dit : “Ok, je n’aime pas les serpents, mais c’est plutôt mignon.” La vidéo a recueilli plus de 14 000 vues en ligne.

