LES émeutes qui ont éclaté à Cardiff après la mort de deux adolescents dans un accident ont été déclenchées par une vidéo qui semble montrer un fourgon de police suivant deux personnes à vélo.

La violence a éclaté du jour au lendemain après que Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tués dans la ville alors qu’ils conduisaient un vélo électrique.

La vidéo montre deux personnes – qui semblent être des jeunes – qui passent à vélo Crédit : Nouvelles du Pays de Galles

Un fourgon de police entre en balle immédiatement après eux Crédit : Nouvelles du Pays de Galles

Harvey Evans, 15 ans, et son copain Kyrees Sullivan, 16 ans, ont été tués dans un accident alors qu’ils conduisaient un vélo électrique Crédit : Nouvelles du Pays de Galles

La violence a éclaté du jour au lendemain à Cardiff après la mort de deux adolescents Crédit : Getty

Des voitures ont été incendiées et une dizaine de policiers ont été blessés alors que des habitants d’Ely, un quartier de la capitale galloise, sont descendus dans la rue.

Il est maintenant apparu qu’une grande partie de leur colère était due à des rumeurs selon lesquelles les deux garçons étaient poursuivis par la police au moment de leur mort.

Les chefs de police ont nié que leurs agents aient été impliqués dans la tragédie jusqu’à ce que la collision se produise dans une rue animée.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré plus tôt que l’accident s’était « déjà produit lorsque les agents sont arrivés », mais a semblé revenir sur cela lors d’une conférence de presse ce soir.

Des images de vidéosurveillance provenant d’une adresse inconnue ont été partagées localement.

La vidéo montre un vélo roulant à grande vitesse sur la route.

Un fourgon de police suit derrière, voyageant également rapidement, suivant de près.

Le commissaire de la police et de la criminalité du sud du Pays de Galles, Alun Michael, a déclaré ce matin à l’émission Today de BBC Radio 4: « Il semblerait qu’il y ait eu des rumeurs, et ces rumeurs sont devenues monnaie courante, d’une poursuite policière, ce qui n’était pas le cas et je pense que cela illustre la vitesse avec laquelle les rumeurs peuvent courir avec l’activité qui se déroule sur les réseaux sociaux de nos jours, et que les événements peuvent devenir incontrôlables. »

Cependant, le clip a été largement partagé parmi la communauté locale, qui a accusé la force « d’essayer de se couvrir ».

Un habitant a déclaré : « Ces garçons ont été poursuivis – tout est là sur vidéo pour que nous puissions tous le voir. C’est pourquoi les gens sont descendus dans la rue pour faire ce qu’ils ont fait. »

La marraine de Harvey Evans, Bridy Bool, a ajouté: « Nous savons que les garçons ont été poursuivis, il y a des vidéos. »

Cela vient après que des hommages aient été rendus aux deux adolescents alors que la violence faisait rage.

Pendant ce temps, la mère de Kyrees Sullivan, Belinda, a supplié les yobs d’arrêter de bloquer les flics alors que son fils gisait mort dans la rue pendant des heures pendant les émeutes.

Lors d’une conférence de presse ce soir, le surintendant principal Martin Snow a déclaré: « À 18 h 03, nous avons reçu un rapport faisant état d’une grave collision qui a entraîné la mort de deux garçons.

« Un vélo électrique a été saisi sur les lieux. Nous avons reçu une vidéosurveillance de la police suivant un vélo.

« Ceci est utilisé dans l’enquête.

« Lorsque la collision s’est produite, il n’y avait pas de police sur Snowdon Road. Nous ne pensons pas que d’autres véhicules aient été impliqués. »

Un porte-parole a déclaré: « Nous en sommes conscients. »

Un porte-parole de la police du sud du Pays de Galles a déclaré cet après-midi qu’une déclaration indiquant si la force s’était référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police serait divulguée ultérieurement.

Les troubles ont incendié des voitures et blessé une douzaine de flics Crédit : Getty

La police locale et le commissaire au crime ont rejeté les rumeurs d’une poursuite policière Crédit : PA

Des hommages ont été rendus aux garçons par la communauté locale Crédit : Getty