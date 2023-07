Une vidéo pratique avec le Lenovo Legion Y700 (2023) montre les deux ports USB-C de la tablette

Alors que Lenovo s’est retiré du marché des téléphones de jeu, il travaille toujours sur les tablettes de jeu – le prochain est le Lenovo Legion Y700 (2023), une suite du Y700 de l’année dernière. Le nouveau modèle sera lancé le 22 juillet (samedi).

Le Y700 (2023) contient beaucoup de puissance avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une RAM LPDDR5X (capacité TBA). C’est un grand pas en avant par rapport au Snapdragon 870 du modèle de l’année dernière. La capacité de la batterie est la même à 6 550 mAh.









La nouvelle tablette Lenovo Legion Y700 (2023) est alimentée par le Snapdragon 8+ Gen 1

Ceci est conçu pour être une petite tablette, plus petite même que l’originale car l’épaisseur et le poids ont été réduits à 7,6 mm et 348 g (contre 7,9 mm et 375 g).











La nouvelle ardoise a une construction plus légère et plus mince

Un monocoque usiné CNC abrite l’écran LCD de 8,8 pouces (résolution 2,5K) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (au lieu de 120 Hz). Il a une couverture à 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une luminosité maximale de 500 nits. L’écran prend également en charge la saisie au stylet avec détection de 4 096 niveaux de pression.













Écran LCD 8,8 pouces 144 Hz avec prise en charge du stylet

Ce qui est intéressant avec le Lenovo Legion Y700 (2023), c’est qu’il possède deux ports USB-C – un sur le côté long et un sur le côté court. Comme il y a deux ports, vous pouvez brancher un câble d’alimentation sur l’un et, par exemple, un concentrateur USB sur l’autre.











La nouvelle tablette Y700 dispose de deux ports USB-C

Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo pratique officielle du compte Lenovo Legion Weibo :

Source (en chinois) | Via