Une vidéo policière d’une rencontre mortelle montre l’absence de désescalade

Un appelant au 911 à Salt Lake City a déclaré qu’un homme était entré dans une brasserie en sous-vêtements, avait tenté de voler de la bière et courait dans la rue, ce qui représentait un danger pour lui-même et pour les conducteurs. La police a tenté d’arrêter l’homme. Bientôt, Nykon Brandon était mort.

Après que le département de police de Salt Lake City a publié vendredi soir des images de la caméra corporelle de la rencontre mortelle du 14 août et de l’enregistrement du 911, des militants ont demandé samedi pourquoi une personne non armée avait été tuée et accusaient la police d’avoir utilisé une force disproportionnée.

“Voler une bière n’équivaut pas à la peine de mort”, a déclaré Lex Scott, fondateur de Black Lives Matter-Utah. « Je me fiche que cet homme ait cambriolé 10 banques en une journée. Il ne méritait pas de mourir. Il méritait de se rendre au tribunal.

La mort de Brandon, qui avait 35 ans, survient alors que les États-Unis voient encore un nombre incalculable de meurtres par la police de personnes non armées, dont beaucoup souffraient d’une crise de santé mentale. Les militants ont appelé à des réformes, affirmant que plutôt que la police armée qui peut souvent aggraver les situations, une meilleure solution serait que des équipes spéciales de crise en santé mentale interviennent.

La page Facebook de Brandon indique qu’il avait fréquenté le Southwestern Indian Polytechnic Institute, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et travaillé pour une entreprise qui vend des appareils électroménagers, de la plomberie et du matériel. De nombreuses personnes qui ont posté sur sa page ont exprimé leur choc et leur chagrin face à sa mort.

L’appelant du 911 a déclaré qu’un homme était venu à Fisher Brewing, avait attaqué une personne à la porte et « courait partout comme un fou. Très erratique. Il a juste sauté dans et hors de la route.

“Certainement des problèmes de santé mentale”, a déclaré l’appelant. “Donc, si vous avez des ressources en santé mentale, envoyez-les.”

Au lieu de cela, des images de caméras corporelles montrent un policier sortir de sa voiture de patrouille et ordonner à Brandon de s’arrêter. Lorsqu’il résiste et lève le poing, un autre officier pousse Brandon au sol et les deux officiers tentent de le coincer. “Arrêtez”, dit à plusieurs reprises l’un des agents alors que Brandon est face contre terre sur un lit de gravier entre la route et le trottoir et continue de pousser contre les agents.

Aucune tentative de désescalade par la police n’est visible ou audible dans les images de neuf caméras portées sur le corps, même si un décret signé par le maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, il y a deux ans, oblige tous les agents du département de police de Salt Lake City à utiliser de- techniques d’escalade avant d’utiliser la force.

«Les tactiques de désescalade ne sont plus suggérées ou préférées – elles sont obligatoires avant d’utiliser la force pour effectuer une arrestation, à moins qu’il ne soit déraisonnable de le faire. Les agents utiliseront des techniques de communication efficaces pour tenter d’obtenir une conformité volontaire », a déclaré Mendenhall en annonçant les réformes de la police, qui ont été provoquées en partie par le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis en 2020.

Avant que Brandon n’entre dans Fisher Brewing, il avait été emmené par la police de South Salt Lake dans un centre de désintoxication après avoir reçu un rapport faisant état d’un homme confus et effrayé dans un parc juste après 13 heures le 14 août, a rapporté KUTV.

Les agents ont déterminé qu’il était en état d’ébriété, l’ont emmené au centre de désintoxication et l’ont cité pour intoxication publique. Mais l’établissement n’est pas un centre de détention et les patients peuvent partir à leur guise, a rapporté KUTV.

Les agents du département de police de Salt Lake City ont rencontré Brandon à 15 h 22. Dans les vidéos, on ne l’a pas entendu parler pendant ses luttes avec les agents, à l’exception peut-être de quelques mots qui ne sont pas clairs.

Une minute plus tard, un troisième officier arrive. La vidéo montre Brandon saisissant l’étui et le pistolet d’un officier. Ils parviennent finalement à menotter les mains de Brandon derrière son dos alors qu’il est allongé sur le ventre de gravier.

« Nous voulons vous aider », dit un officier. “Vous devez arrêter de vous battre avec nous.”

Après quelques secondes, Brandon s’arrête de bouger. Un officier tape Brandon sur l’épaule avec sa main gantée et demande “M’entendez-vous?” trois fois. Brandon ne répond pas.

“Mettez-le en convalescence”, ordonne un officier, et les autres roulent Brandon sur le côté.

“Allez mec”, dit un officier. Toutes les images de la caméra diffusées par la police s’assombrissent à ce moment-là.

La police de Salt Lake City a déclaré dans un communiqué de presse que les agents avaient commencé à effectuer des soins médicaux à 15 h 27. Une minute plus tard, ils ont administré la première de plusieurs doses de Narcan et ont commencé à effectuer des compressions thoraciques.

« À 16 h 16, le SLCPD est informé que M. Brandon est décédé. L’heure exacte de la mort est inconnue », indique le communiqué de presse.

Le département de police a déclaré qu’une enquête approfondie était menée par un organisme extérieur et que la propre unité des affaires internes du département mènerait une enquête distincte.

Rae Duckworth, président des opérations des chapitres de l’Utah de Black Lives Matter, veut savoir pourquoi les images publiées ne montrent pas les officiers essayant d’aider Brandon.

« Nous n’avons même pas la preuve qu’ils ont réellement administré l’aide. Nous n’avons aucune preuve qu’ils ont réellement administré du Narcan », a déclaré Duckworth. “C’est donc probablement le plus gros drapeau rouge et les plats à emporter que j’ai vus.”

Andrew Selsky, l’Associated Press