Une vidéo policière de Tire Nichols montre la brutalité suivie de la nonchalance

Au moins trois officiers entourent la voiture de Nichols alors qu’il est tiré de sa berline bleue. Au moins l’un d’entre eux s’approche avec un pistolet tendu. Nichols peut être entendu pour la première fois, disant “Je n’ai rien fait”, et est poussé au sol. Il exprime sa conformité, répétant «d’accord» encore et encore alors que les officiers crient et jurent.

Il est 20h33 maintenant et les officiers se sont regroupés au coin de Castlegate et Bear Creek, à moins d’un demi-mile de l’endroit où cela a commencé. La capture de Nichols devient brutale avec une telle vitesse qu’il est difficile à comprendre.

Environ huit minutes plus tard, on apprend que le suspect a été appréhendé.

“Maman! Maman!” il pleure.

Il est autorisé à s’asseoir, seulement pour qu’un officier utilise sa matraque pour le frapper sur le dos. Il vacille à nouveau, puis absorbe une série de coups de poing au visage et à la tête. Il est aspergé de gaz poivré.

Nichols semble presque incapable de se tenir debout maintenant. Il est retenu par des officiers alors que d’autres coups arrivent. Puis, après environ cinq minutes d’attaques, il est traîné sur une courte distance, son corps sans vie appuyé contre une voiture.

Il est 20h38, 14 minutes seulement après le premier arrêt de la circulation. Vous ne pouvez pas voir le visage de Nichols, mais les photos de l’hôpital publiées plus tard montreront son nez plié à un angle non naturel et son visage ensanglanté et meurtri, presque méconnaissable.

Les gémissements de Nichols ont été réduits au silence et l’action de la nuit s’est en grande partie arrêtée. Laissé dans son sillage, il y a le nombre toujours croissant d’officiers qui errent, bavardent et, surtout, se contentent de rester les bras croisés avec une telle nonchalance qu’on croirait que rien ne s’est jamais passé. Les ambulanciers arrivent quelques minutes plus tard et, toujours, Nichols semble sans surveillance.