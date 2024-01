Une vidéo poignante montre un base jumper sautant vers la mort

Nouvelles





AVERTISSEMENT DE CONTENU DÉTRESSANT

Une vidéo effrayante a capturé un casse-cou britannique sautant sans le savoir vers la mort alors que son parachute ne s’ouvrait pas lors d’un base jump depuis un immeuble de 29 étages en Thaïlande.

Nathy Odinson, 33 ans, qui publie des vidéos de ses cascades sur les réseaux sociaux, a grimpé au sommet du bâtiment dans la station balnéaire de Pattaya samedi soir, le Daily Mirror a rapporté.

Un ami l’a photographié souriant alors qu’il vérifiait et ajustait son équipement, y compris une caméra dont il se rend compte qu’elle n’enregistre pas, alors il enlève son casque pour appuyer sur un bouton.

Odinson vérifie alors son parachute et dit : “Trois, deux, un, à bientôt !” – et franchit le pas fatidique.

Dans la vidéo choquante, on peut l’entendre frapper un arbre et atterrir au sol après que le parachute pilote vert qu’il tenait ne s’est pas déployé.

Les ambulanciers ont constaté son décès et une enquête sur ce tragique accident a été ouverte. La police a suggéré que le parachute avait simplement « mal fonctionné », tandis que le frère d’Odison a blâmé « une erreur de l’utilisateur ».

Le casse-cou britannique Nathy Odinson, 33 ans, est vu quelques secondes avant d’être tué lorsque son parachute ne s’est pas déployé lors d’un saut de base en Thaïlande.

Kanet Chansong, 33 ans, un agent de sécurité qui se trouvait à proximité lors de l’incident, a déclaré : « J’ai entendu le bruit de l’arbre et j’ai pensé que c’était une branche tombée frappant le sol. »

« Une femme a crié alors je me suis approché et j’ai réalisé que c’était une personne. Ils étaient morts. J’ai vu qu’ils avaient sauté du bâtiment”, a ajouté Chansong, selon The Mirror.

Il a déclaré qu’Odinson avait déjà sauté du bâtiment plusieurs fois auparavant.

« Ils créaient du contenu vidéo pour les réseaux sociaux. Ils l’avaient déjà fait et ils savaient que ce n’était pas autorisé », a déclaré Chansong.

Odinson a compté à rebours avant de franchir le pas fatal dans la station balnéaire de Pattaya. Presse virale

Le lieutenant de police Kamolporn Nadee a déclaré que le parachute « fonctionnait mal » et était en cours d’examen.

“Il était dans un état épouvantable lorsque nous sommes arrivés”, a déclaré le policier.

« L’ami qui a enregistré la vidéo de lui en train de sauter a été interrogé et la vidéo a été examinée comme preuve. Les médecins légistes enquêtent plus en détail sur l’affaire.

L’ambassade britannique à Bangkok a été informée de la tragédie et a contacté la famille de Nathy au Royaume-Uni.

“Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Thaïlande”, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le créateur de contenu a été déclaré mort sur les lieux samedi soir. Presse virale

Le frère d’Odinson, Ed Harrison, 39 ans, dit au Soleil que la vidéo poignante montrait comment le petit parachute pilote s’était coincé dans son harnais.

Il a déclaré qu’une simple « erreur de l’utilisateur » avait conduit à la tragédie.

“En regardant cette vidéo, n’importe quel parachutiste vous dirait immédiatement ce qui ne va pas”, a déclaré Harrison au média.

“Alors qu’il est debout, il tient un mini parachute blanc appelé parachute pilote doté d’une corde allant au parachute principal, qui est la bride”, a-t-il déclaré. « Vous lancez le parachute pilote dans le flux du vent relatif et cela déploie le parachute principal dans son sac sur le dos.

Nathy Odinson a posté des vidéos de ses sauts du monde entier. Nathy Odinson / Facebook

“Ce que vous pouvez clairement voir, c’est que la bride est passée à travers son harnais, il n’y a donc aucune chance qu’elle ait pu ouvrir la goulotte principale”, a déclaré Harrison au Sun.

«C’était une simple erreur qu’il avait commise sans s’en rendre compte. Il a l’air pressé, ce qui est une mauvaise chose, peut-être inquiet que quelqu’un ait pu arrêter le saut”, a-t-il déclaré.

« C’est une chose très simple et vous pouvez voir qu’il a essayé de rectifier la bride mais il n’a pas regardé et personne d’autre n’a fait de contrôle pour lui. Le base jump est dangereux parce que vous n’avez pas de seconde chance », a déclaré le frère.

« L’équipement a été vérifié après son décès par un monteur professionnel et il était en bon état de fonctionnement. Il n’y a eu aucun problème avec son kit », a-t-il ajouté.

Une enquête sur la mort tragique d’Odinson a été ouverte. Nathy Odinson / Facebook

Harrison a déclaré que son frère avait plus de 500 sauts à son actif dans le monde entier.

“Il avait sauté en Amérique, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et aux Philippines et s’était fait des amis dans tous ces endroits”, a-t-il déclaré.

« Il aimait s’amuser et était joyeux et il s’entendait très bien avec les enfants. C’était un héros pour mes trois enfants. Ils lui parlaient fréquemment alors que je l’appelais par vidéo tous les deux jours. Ils n’arrivent toujours pas à croire que c’est réel », a déclaré Harrison.

Il a noté qu’Odinson avait utilisé le même parachute que le personnage de Rowan Atkinson dans la parodie de James Bond de 2011 « Johnny English Reborn » – et qu’il y avait même toujours le mot « espionner » dessus.

Odinson était un base jumper expérimenté et un casse-cou. Nathy Odinson / Facebook

Harrison a déclaré qu’un autre parachutiste qui travaillait comme consultant sur le film avait donné le parachute à son frère il y a environ un an.

Le base jumping dérive de l’acronyme BASE, qui désigne quatre catégories d’objets fixes à partir desquels une personne peut sauter : les bâtiments, les antennes, les travées et la terre.

Ce sport est nettement plus dangereux que le parachutisme, car les sauteurs n’ont que quelques secondes pour réagir en cas de problème et n’ont généralement aucune assistance.











