Une vidéo partagée par un officier de l’IFS montre un paquet de Dholes distrayant un tigre

Une vidéo effrayante de la rencontre d’un tigre avec un groupe de dhole est devenue virale sur Internet. Ce qui rend l’événement inhabituel, c’est que c’est le tigre qui semble être trompé par le groupe de dhole. Les tigres sont des prédateurs au sommet qui excellent en force par rapport aux dholes. Apparemment, un coup de patte de l’animal visqueux suffit à abattre un dhole, mais dans la vidéo virale, on peut voir un groupe de ces derniers saisir leur chance de tenir tête au prédateur suprême probablement pour survivre dans la nature.

Dans le clip, on peut voir le tigre courir vers un dhole placé juste devant ses yeux. Lorsque le tigre accélère, ce dernier disparaît, pendant ce temps, un autre membre de son groupe attire l’attention du tigre par derrière. Soudain, un autre croise le chemin du tigre par derrière. Le prédateur au sommet semble ne pas savoir dans quelle direction se déplacer et attaquer. La vidéo a été partagée via Twitter par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS).

L’officier a déclaré: «Les tigres sont des adversaires dangereux pour les dholes, car ils ont suffisamment de force pour tuer un dhole d’un seul coup de patte. Les meutes de dholes sont plus petites dans les zones à forte densité de tigres car les tigres tuent directement les dholes. Mais ici, ils tentent leur chance même avec le prédateur suprême. Regardez le clip ici :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, le scénario inhabituel a attiré l’attention de plusieurs utilisateurs de médias sociaux. Un utilisateur a suggéré que les dholes pourraient utiliser une technique de distraction pour détourner l’attention du tigre de leur repas, « Une technique de distraction. Peut-être ont-ils une tanière à proximité ou un repas.

Un autre a salué l’effort des dholes, “Un seul pas à la fois est possible, même pour les plus puissants est bien illustré dans ce cas.”

Un Twitterati qui semble avoir plus de connaissances sur les créatures a déclaré : « Les Dholes utilisent leur technique de chasse habituelle pour fatiguer la proie. Une stratégie similaire est également utilisée dans ce cas. De même, les hyènes en Afrique attaquent les lions.

Pendant ce temps, un autre a commenté: “Je me demande quelle était la fin.” La vidéo a amassé plus de vingt-cinq mille vues et plus d’un millier de likes sur le site de micro-blogging.

