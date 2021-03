« Certains des forums les plus répandus sont des forums sur les armes à feu, et laissez-moi vous dire que vous voulez voir des foyers de violence bouillonnants, vous savez, des violences potentielles, et certaines de ces personnes ont des compétences de tir à longue distance » Dit Nance. «Et c’est le genre de chose qu’ils verraient, vous savez, ils verraient cette vidéo et cela se transformerait en une discussion pour savoir s’ils utilisent un 338 Lapua [long range rifle] ou s’ils utilisent un BMG de calibre 50 pour obtenir cette photo, n’est-ce pas?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy