Des images sous-marines capturées par un véhicule télécommandé ont montré l’épave du sous-marin dans le détroit de Bali à une profondeur de 838 mètres, ont déclaré dimanche des responsables. Une équipe de recherche et de sauvetage a trouvé des débris, notamment un gouvernail vertical, une ancre et des gilets de sécurité.

Tjahjanto a déclaré que le gouvernement indonésien travaillerait avec le Bureau international de liaison pour l’évacuation et le sauvetage sous-marins pour récupérer les débris. Margono a déclaré que la marine enquêterait sur la cause pour qu’un tel incident «ne se produise pas à l’avenir».

Les hommages aux marins décédés ont afflué dimanche et lundi alors que la nation pleurait. Des professeurs de la S.Rajaratnam School of International Studies ont honoré Oktavian, qui a obtenu une maîtrise à l’école, dans un message Facebook sur la page des anciens de l’école. Ils l’ont décrit comme un «étudiant populaire» avec une «forte personnalité», un «leader attentionné» qui était «une figure inspirante pour ses collègues marins».

La mission de recherche et de sauvetage a attiré des navires de Malaisie et de Singapour et de l’aide de l’Australie, des États-Unis, de l’Inde et d’autres pays. Les sauveteurs ont trouvé mercredi un déversement d’hydrocarbures près de l’endroit où le navire avait plongé, ce qui aurait pu être un signal de l’équipage.