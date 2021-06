Une vidéo montre une voiture piégée explosant dans une base militaire colombienne, faisant au moins 36 blessés

Les explosions ont touché une installation utilisée par la 30e brigade de l’armée nationale mardi après-midi, faisant 36 blessés, a déclaré le ministre de la Défense Diego Molano aux journalistes, notant que trois d’entre eux avaient été grièvement blessés.

« Nous rejetons et répudions cet acte ignoble et terroriste qui visait à attaquer les soldats colombiens. Trente-six personnes ont été blessées. Trois d’entre eux avec un degré de gravité », a-t-il dit, ajoutant que deux hommes dans une camionnette Toyota blanche sont entrés dans la base après s’être présentés comme des fonctionnaires, déclenchant apparemment les explosions un peu plus tard.

Alors que des informations faisant état des explosions ont émergé plus tôt mardi, Molano a déclaré qu’il partirait pour Cucuta « immédiatement » enquêter avec le général Luis Jimenez, commandant général des forces armées colombiennes.

Le ministre de l’Intérieur Daniel Palacios a également qualifié l’incident de « Lâche attaque terroriste » dans un article en ligne.

Des civils et des militaires ont été blessés, selon des sources militaires citées par Reuters, sans toutefois préciser le nombre de civils blessés.

Des images non confirmées circulant en ligne prétendaient montrer le moment où les deux explosions se sont déclenchées, l’une capturée à quelques mètres de la détonation.

Des dommages à un bâtiment près de la base ont également été vus dans une vidéo faisant le tour des réseaux sociaux, montrant des fenêtres brisées et des débris éparpillés sur le sol alors qu’un petit feu couvait en arrière-plan.

Bien qu’aucun groupe n’ait revendiqué le bombardement apparent, le ministre de la Défense a déclaré que le groupe rebelle de l’Armée de libération nationale (ELN) pourrait en être responsable, ajoutant que le gouvernement « hypothèse initiale ». Il a dit « dissidents » avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) font également l’objet de soupçons, bien qu’aucun suspect n’ait été identifié.

Malgré un accord de paix signé avec les FARC en 2016, mettant apparemment fin à des décennies de conflit avec le groupe de guérilla, les hostilités ont persisté avec les restes de l’organisation. Avec d’autres factions armées, les rebelles des FARC continuent d’opérer dans la province de Norte de Santander, où se trouvent Cucuta et la base de la 30e brigade.

Un autre attentat à la voiture piégée en 2019 qui a fait 22 morts dans une académie de police de Bogota a été épinglé sur l’ELN, le gouvernement affirmant que le conducteur du véhicule était un membre de longue date du groupe.

Les explosions de mardi font également suite à d’intenses rassemblements antigouvernementaux en Colombie. Les manifestations ont éclaté fin avril contre une proposition de réforme fiscale désormais retirée du président Duque, faisant au moins 50 personnes tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité. Mardi, cependant, les organisateurs ont déclaré la fin des manifestations hebdomadaires, affirmant qu’ils voulaient éviter de nouvelles effusions de sang.

Ville d’environ 700 000 habitants située à la frontière avec le Venezuela, Cucuta a auparavant servi de plaque tournante aux transfuges vénézuéliens opposés au président Nicolas Maduro, tandis que la région frontalière de la province de Norte de Santander a également connu des violences alors que des groupes criminels se battent sur les routes du trafic.

