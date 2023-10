Une vidéo montre une sonde de la NASA envoyant une capsule d’astéroïde sur Terre

Une vue du vaisseau spatial OSIRIS-REx alors qu’il déposait sa cartouche d’échantillons le 24 septembre. Gifs: NASA/Goddard/Université de l’Arizona/Lockheed Martin

La sonde spatiale OSIRIS-REx transportait une précieuse cargaison depuis près de trois ans avant de la déposer dans le désert de l’Utah. Alors qu’il faisait ses adieux à ses échantillons de roche et de poussière provenant de l’astéroïde Bennu, le vaisseau spatial a capturé une photo de départ de son colis à destination de la Terre alors qu’il se dirigeait vers un autre astéroïde.

Cette semaine, la NASA libéré une séquence en noir et blanc de la capsule de retour alors qu’elle descendait vers sa rentrée enflammée à travers l’atmosphère terrestre le 24 septembre. Le bref instantané a été capturé par TAGCAMS(Mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch-and-Go) NavCam 1 quelques instants seulement après la sortie de la capsule du vaisseau spatial.

La capsule de retour d’échantillon peut être vue endommagéese dirige vers la Terre, qui apparaît comme un mince croissant sur le bord gauche de l’image tandis que le Soleil rayonne ses rayons en haut de la séquence d’images. La séquence d’images a été traitée pour supprimer la majeure partie de la lumière solaire dispersée et faire ressortir les détails de la capsule et son nuage de débris libérés tout en empêchant la vue de la Terre de saturer, selon la NASA.

Image: NASA/Goddard/Université de l’Arizona/Lockheed Martin

À peine 24 heures avant sa sortie, la caméra StowCam d’OSIRIS-REx a capturé l’image ci-dessus de la capsule de retour d’échantillon alors qu’elle était encore attachée au pont d’instruments du vaisseau spatial le 23 septembre à 10 h 37 HE.

D’une manière dramatique «après » Sur la photo, on peut voir la capsule contenant l’échantillon d’astéroïde complètement carbonisée suite à son voyage dans l’atmosphère terrestre. L’échantillon a effectué un atterrissage assisté par parachute au champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah, où il a dû atterrir dans une ellipse de 37 milles sur 9 milles (59 km sur 15 km) environ une heure et 13 minutes après son atterrissage. libéré par le vaisseau spatial.

Photo: NASA/Keegan Barbier

OSIRIS-REx lancé en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Le vaisseau spatial a passé près de deux ans à observer la roche spatiale avant d’atterrir sur Bennu et attraper un échantillon de sa surface en octobre 2020. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a fait ses adieux à Bennu et a commencé à rentrer chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

Cela fait un peu plus d’une semaine que l’échantillon d’astéroïde s’est posé sur Terre et son voyage commence déjà à porter ses fruits. Les scientifiques démontant la cartouche d’échantillon ont découvert un abondance de débris de l’astéroïdesuggérant qu’OSIRIS-REx a récupéré plus de bits de Bennu que prévu.

Le vaisseau spatial lui-même, quant à lui, est en route vers sa prochaine mission, l’exploration de l’astéroïde Apophis. En conséquence, la mission sera renommée OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

