Une vidéo montre une salle de l’unité néonatale où Lucy Letby aurait assassiné un bébé

MANCHESTER, Angleterre – Une vidéo diffusée dans une salle d’audience britannique le 14 novembre montrait l’unité néonatale d’un hôpital où l’infirmière Lucy Letby aurait assassiné un nouveau-né avant de tenter d’assassiner son frère jumeau.

La vidéo montre la position de deux incubateurs où les jumeaux ont été placés l’un à côté de l’autre après leur naissance prématurée.

Letby, 32 ans, qui est jugé au Royaume-Uni, est accusé d’avoir assassiné sept bébés et d’avoir tenté d’en assassiner 10 autres à l’hôpital Countess of Chester au cours d’une tuerie d’un an entre 2015 et 2016.

On prétend qu’elle a tué des bébés en injectant de l’insuline, du lait ou même de l’air dans leur petit corps.

Le jury a visionné la vidéo, tournée lors d’enquêtes policières, de la salle 1 de l’unité néonatale de l’hôpital où Letby aurait injecté une quantité mortelle d’air dans la circulation sanguine d’un bébé, appelé Child E.

Les procureurs allèguent qu’elle a tenté de tuer son frère jumeau – Child F – le lendemain en injectant de l’insuline dans un sac de nutrition.

Témoignant, la mère des jumeaux s’est précédemment rappelée comment elle avait entendu les cris “horribles” de Child E et vu du sang autour de sa bouche lorsqu’elle est entrée dans une pièce dans la nuit du 3 août 2015 et l’a trouvé seul avec l’infirmière.

La femme, qui ne peut pas être nommée pour des raisons juridiques, a déclaré à un jury qu’elle avait été “effrayée” après avoir vu son fils de 5 jours parce qu’elle “savait que quelque chose n’allait pas du tout”.

Elle a demandé à Letby ce qui n’allait pas avec son fils, et l’infirmière lui avait dit que le saignement avait été causé par un tube d’alimentation qui lui frottait la gorge, a appris le tribunal.

La mère est retournée au service postnatal, selon les instructions de Letby, mais l’état de l’enfant E s’est détérioré. Lorsque la mère est revenue plus tard au service de néonatologie, elle a trouvé des médecins essayant de le réanimer.

Elle a dit au tribunal que la mort de son fils l’avait laissée “cassé” et qu’elle n’avait pas pu le baigner par la suite, alors Letby l’avait fait à la place.

Le jury a entendu comment le nourrisson avait perdu un quart de son volume sanguin avant de s’effondrer et de mourir.

Dans son témoignage, le témoin médical expert, le Dr Dewi Evans, a déclaré qu’il pensait que l’enfant E avait subi une embolie gazeuse mortelle – un blocage de l’approvisionnement en sang – après qu’un médecin traitant ait remarqué des taches violettes “inhabituelles” sur l’abdomen du garçon.

Un deuxième problème majeur était une hémorragie “massive” du tractus gastro-intestinal supérieur qui, selon lui, n’avait pas d’explication innocente.

Le Dr Evans a déclaré qu’il pensait que l’enfant E avait subi un traumatisme causé par une forme de blessure causée par un équipement médical, comme un tube en plastique ou un instrument connu sous le nom d’introducteur, un fil mince entouré de plastique qui peut être utilisé pour intuber un bébé.

Le médecin a déclaré qu’à son avis, le bébé E était “stable” avant le début de l’hémorragie pendant le quart de nuit.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de Letby, Ben Myers, a défendu Letby en affirmant que le saignement aurait pu être causé par une forme d’ulcération ou un saignement de l’estomac de causes naturelles.

Cependant, Evans n’était pas d’accord.

Un autre témoin médical expert, le Dr Sandie Bohin, a convenu avec Evans qu’une embolie gazeuse était la cause du décès.

Le procureur Nick Johnson a déclaré au jury au début du procès que Letby était une “présence constante et malveillante” à l’unité néonatale de l’hôpital.

Il est allégué qu’elle était le “dénominateur commun” et que la mort des bébés a coïncidé avec ses quarts de travail.

Letby nie les 22 accusations portées contre elle et le procès devrait durer jusqu’à six mois.