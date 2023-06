Une vidéo montre une rencontre dramatique entre des navires de guerre chinois et américains

Le navire de Pékin a coupé devant un destroyer américain, obligeant le navire américain à ralentir afin d’éviter une collision

Le département américain de la Défense a diffusé une vidéo montrant un navire chinois croisant la route d’un destroyer américain dans le détroit de Taïwan. Les États-Unis ont condamné la manœuvre comme « peu sûr, » tandis que Pékin a défendu son droit de défendre la voie navigable vitale avec la puissance militaire.

Publiée lundi, la vidéo montre le navire de guerre chinois naviguant sur la route de l’USS Chung-Hoon à un angle d’environ 45 degrés, laissant le navire américain naviguer dans son sillage.

Le Pentagone a indiqué que le navire chinois avait franchi 150 mètres devant le Chung-Hoon, forçant le destroyer américain à ralentir à une vitesse de 10 nœuds pour éviter une collision.

L’incident lui-même a eu lieu samedi, alors que le Chung-Hoon et une frégate canadienne effectuaient une soi-disant « liberté de navigation » transit. Washington et ses alliés effectuent régulièrement de telles traversées pour dissuader les activités chinoises dans le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale, mais Pékin soutient que les transits traversent sa zone économique exclusive et sont « provocations ».

BREAKING: La marine a publié samedi une vidéo d'un navire de guerre chinois naviguant dangereusement près d'un destroyer de la marine dans le détroit de Taiwan

Les États-Unis considèrent les eaux internationales du détroit de Taiwan, tandis que la Chine revendique la souveraineté sur la voie navigable de 170 km de large.

Le commandement indo-pacifique du Pentagone a décrit la rencontre comme « peu sûr, » et a affirmé que les actions du navire chinois violaient les «règles de la route» maritimes de passage en toute sécurité dans les eaux internationales.

Le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, a défendu les actions de sa marine, déclarant dimanche que si Pékin ne se souciait pas de la « passage innocent » du détroit de Taiwan, son armée agira pour « empêcher les tentatives qui tentent d’utiliser la liberté de navigation… pour exercer l’hégémonie de la navigation. »

L’incident est survenu à un moment de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine. Les relations entre les deux puissances se sont détériorées depuis que le président américain Joe Biden a promis l’année dernière qu’il utiliserait la force militaire pour défendre Taïwan en cas d’invasion chinoise, et la rencontre navale de samedi est survenue une semaine après qu’un avion de chasse chinois a volé devant un espion américain. avion opérant au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Responsabilité des tensions en cours « repose entièrement du côté américain », La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré la semaine dernière, après que Pékin a refusé une demande du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, de rencontrer Li lors d’un sommet sur la sécurité à Singapour ce week-end.