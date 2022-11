Une vidéo montre une femme étreignant des bébés tigres, Internet l’appelle “adorable”

Les vidéos mettant en scène des liens humains et animaux sont cultes en ligne. La plupart de ces vidéos montrent des personnes jouant avec leurs chats ou chiens de compagnie ou faisant des farces. Mais parfois, les choses deviennent un peu incroyables. Tout comme ce clip viral d’une femme câlinant et caressant des bébés tigres qui a attiré l’attention d’Internet.

La vidéo montre la femme accueillie par une série de bébés tigres, et la façon dont ils lui donnent de l’amour est tout simplement incroyable. On voit la femme embrasser les bébés tigres et les dorloter avec des câlins et des câlins. Les oursons semblent également à l’aise avec sa présence. On peut également remarquer les bébés tigres jouant les uns avec les autres en arrière-plan. Nous sommes sûrs que cette adorable vidéo égayera votre journée et vaincra le blues du lundi. La vidéo présentait également la chanson Mine de Bazzi en arrière-plan.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Le clip a reçu plus de 10 000 vues avec des réactions variées. L’un des utilisateurs a commenté: “Merveilleux”. Un autre utilisateur a écrit: «C’est tellement cool. J’adore absolument cette vidéo”. Plusieurs utilisateurs ont commenté avec des émoticônes de cœur, de feu, d’amour et de feu. La vidéo a également reçu plusieurs likes.

Ce n’est pas la première vidéo d’un être humain tout amical avec un prédateur au sommet qui est devenu viral. Plus tôt, une vidéo d’une fille prenant une photo avec un tigre avait attiré l’attention des médias sociaux. Un tigre est allongé sur le corps d’une fille qui tente d’être photographiée dans la vidéo virale. Le tigre semble être également épris de la fille. Le tigre semble très familier à la jeune fille allongée sur le sol. Le tigre n’attaque pas la fille ou la personne qui a tourné la vidéo, comme on le voit dans la vidéo.

La légende de la vidéo virale se lit comme suit : “Les tigres sont entraînés à se reproduire dès leur plus jeune âge”. Nous pouvons supposer, sur la base du comportement calme de la jeune fille, que ce n’est pas la première fois qu’elle fait une telle cascade.

