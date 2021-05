Une vidéo montre une femme acculée par des sangliers près d’un supermarché en Italie alors qu’ils lui volent ses courses

L’incident s’est produit sur le parking d’un supermarché de la municipalité de Formello, juste à l’extérieur de Rome, ont rapporté jeudi les médias locaux. Dans la vidéo partagée par l’Association italienne pour la culture rurale (ACR), une femme avec des sacs à provisions est vue en train de dévier entre les voitures, suivie de plusieurs sangliers, grands et petits. Constatant apparemment que les animaux sont après ses sacs et qu’elle n’a aucun moyen de sortir, la femme les laisse tomber au sol et les museaux commencent immédiatement à s’enraciner.

Après avoir partagé la vidéo, l’ACR a averti que «ces animaux ne peuvent pas être autorisés à errer sans contrôle dans les rues» et a appelé à prendre des mesures pour protéger les citoyens. Il a par la suite affiché que des policiers «passionnés par la chasse» s’étaient portés volontaires pour s’attaquer à la menace apparente du sanglier.

Pendant la pandémie, des animaux sauvages ont été repérés plus souvent dans les zones largement peuplées. Cependant, l’apparition des sangliers n’est pas nouvelle pour les Italiens, car il y a eu de nombreux appels, en particulier de la part des agriculteurs, à faire quelque chose à leur sujet. Les sangliers affamés peuvent non seulement constituer une menace pour la récolte, mais aussi attaquer les gens et provoquer des incidents de circulation dangereux.

