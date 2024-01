Une vidéo montre une femme accrochée au capot de la voiture des présumés voleurs de chiens à Los Angeles

La police de Los Angeles recherchait un groupe de présumés voleurs de chiens qui étaient partis avec un bouledogue français tandis que son propriétaire s’accrochait au capot de la voiture, un spectacle capturé par la vidéo du téléphone portable d’un passant.

Le vol a été signalé le 18 janvier au centre-ville de Los Angeles. Le propriétaire Ali Zacharias déjeunait vers 14h30 devant un marché Whole Foods lorsqu’elle a remarqué que le chien avait tiré sur sa laisse pour s’éloigner, a-t-elle déclaré.

“Je lève les yeux et il y a une femme qui le tient”, a-t-elle déclaré. “Elle monte dans une voiture derrière elle.”

Zacharias a dit qu’elle était un peu abasourdie et qu’elle essayait toujours de comprendre ce qui se passait. Sa première pensée fut qu’il y avait un malentendu, et elle s’en prit à la femme et lui expliqua que le chien, Onyx, était le sien.

“La dernière chose que je pourrais faire, c’est me tenir devant la voiture”, a déclaré Zacharias, qui dirige une entreprise de vêtements sur mesure au centre-ville de Los Angeles. “J’essayais de mettre mon corps là. Ils m’ont percuté jusqu’à ce que je tombe sur le capot. J’ai agrippé les essuie-glaces.”

Cela n’a pas arrêté le conducteur.

Elle a indiqué qu’il y avait trois femmes, dont le voleur présumé de chiens, et un homme, le chauffeur. Le véhicule est parti à toute vitesse, dit-elle en se tenant debout, évasée sur le capot.

“Ils faisaient un écart pour me rejeter”, a déclaré Zacharias.

Ça a marché. Elle a été éjectée du capot à quelques pâtés de maisons et a subi des coupures et des contusions, a déclaré Zacharias. La police est arrivée dans les deux minutes, puis est partie pour tenter de poursuivre le véhicule, mais elle est revenue les mains vides, a-t-elle déclaré.

Les ambulanciers sont arrivés et ont voulu l’emmener dans un établissement médical mais elle a refusé, a ajouté Zacharias.

Au cours du week-end, alors qu’elle recevait des informations, elle a été attirée par une arnaque, a-t-elle déclaré.

Un homme a déclaré qu’il vivait dans une résidence où le chien était détenu et a déclaré qu’il pourrait l’aider si elle pouvait lui envoyer 50 $ d’essence afin qu’il puisse atteindre un endroit où ils pourraient se rencontrer. Il est resté au secret après avoir reçu l’argent dimanche, a déclaré Zacharias.

Un autre informateur a déclaré avoir repéré le bouledogue français à l’apparence distinctive dans un chariot avec des acheteurs dans un magasin à un dollar à Gardena, a-t-elle déclaré. Elle pense que l’astuce peut être légitime parce que le véhicule avait des cadres de plaque d’immatriculation du concessionnaire qui indiquaient « Gardena », a déclaré Zacharias.

Un porte-parole du département de police de Los Angeles n’avait aucune mise à jour sur l’affaire.

Zacharias a déclaré que les agents du LAPD enquêtaient et lui ont dit qu’il s’agissait peut-être de plus qu’un cas de vol de chien : parce qu’elle a été heurtée par le véhicule, décrit comme une berline Kia blanche, il pourrait également s’agir d’un cas d’agression avec une arme mortelle, a-t-elle déclaré. .

Onyx a un peu plus d’un an et a des yeux dont la couleur ne correspond pas, ce qui le distingue, a déclaré Zacharias. Elle l’a obtenu chez un éleveur de Los Angeles appelé Boyle Heights Frenchies, a-t-elle déclaré.

Ce vol était l’un des nombreux crimes très médiatisés visant les bouledogues français à Los Angeles. En 2021, deux des chiens de la pop star Lady Gaga ont été emmenés lors d’un vol au cours duquel leur promeneur a été blessé par balle à Hollywood.

Dans une autre affaire l’année suivante, un garçon de 15 ans a été accusé de vol à main armée en relation avec le vol de deux bouledogues français sous la menace d’une arme juste à l’est du centre-ville de Los Angeles. Les chiens n’ont pas été retrouvés à l’époque.

Même si les efforts de Zacharias pour ramener Onyx à la maison ont été extrêmes, elle pense qu’elle aurait pu faire plus.

“Tout ce que je n’ai pas fait est la seule chose à laquelle je peux penser”, a-t-elle déclaré.