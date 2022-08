Une vidéo montre une boule de feu massive s’élevant d’une installation de stockage de pétrole cubaine frappée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une vidéo époustouflante a été capturée montrant une énorme boule de feu s’élevant dans le ciel à la suite d’une explosion dans une installation de stockage de pétrole sinistrée à Cuba.

Les scènes de la base de superpétroliers de Matanzas surviennent alors qu’un incendie y a compromis au moins quatre chars lundi soir, a déclaré le lieutenant-colonel chef Alexander Ávalos des pompiers de Cuba à Televisión Cubana.

“L’incendie a pris une plus grande ampleur”, a-t-il déclaré.

Au moins une personne est décédée et 125 sont blessées, et 14 autres sont portées disparues depuis que la foudre a frappé l’un des huit réservoirs de l’installation vendredi soir.

Un deuxième réservoir a pris feu samedi, provoquant plusieurs explosions dans l’installation, qui joue un rôle clé dans le système électrique de Cuba.

La vidéo partagée par un habitant dimanche soir montre une grosse boule de feu et de la fumée qui tournent le ciel dans la zone en orange.

Les gouvernements du Mexique et du Venezuela ont envoyé des équipes spéciales pour aider à éteindre l’incendie avec des canons à eau, des avions et des hélicoptères, combattant l’incendie de plusieurs directions alors que des spécialistes des constructions militaires érigeaient des barrières pour contenir les marées noires.

Les responsables locaux ont averti les résidents d’utiliser des masques faciaux ou de rester à l’intérieur étant donné la fumée qui s’élève enveloppant la région et que l’on peut voir depuis la capitale de La Havane, située à plus de 65 miles. Les responsables ont averti que le nuage contient du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres substances toxiques.

