Un surfeur australien connu par ses amis sous le nom de « Jaws » dit qu’il a eu une rencontre « une sur un million » alors qu’il était sur l’eau cette semaine. Jason Breen se filmait en train de faire du foil sur la plage de Mona Vale à Sydney lorsqu’une baleine a soudainement sauté hors de l’océan et l’a percuté.

“Elle a juste commencé à sortir de l’eau et j’ai su que c’était une baleine”, a déclaré Breen. 9Actualités aujourd’hui en Australie. La vidéo qu’il a capturée sur sa GoPro de la rencontre montre le wing-foiling de Breen – un sport similaire à la planche à voile qui consiste à se tenir debout sur une planche et à s’accrocher à une aile propulsée par le vent – ​​quand tout d’un coup, une baleine saute hors de l’eau, à droite. dans le corps de Breen.

«J’ai des ennuis», pensa Breen en voyant la baleine arriver, a-t-il déclaré à 9News.

La vidéo montre Breen immédiatement renversé de sa planche et traîné sous l’eau. Il est finalement remonté sur la planche et a réussi à se filmer en train de dire : « Je viens de me faire heurter par une baleine. »

«Quand il est tombé sur moi, il s’est coincé dans la corde de ma jambe. Donc, pendant qu’elle plongeait, j’étais entraîné vers le bas », a déclaré l’homme de 55 ans, déclarant au média que la baleine l’avait emmené vers le bas d’environ 30 pieds. “Heureusement, j’ai senti la laisse se briser et à partir de là, j’ai été libéré de dessous le corps de la baleine et j’ai pu remonter à la surface, et remercier ma bonne étoile que quelque chose qui n’est pas censé se briser s’est cassé et a fait sortir la sangle.”

Un homme qui naviguait en Australie a été frappé par une baleine plus tôt cette semaine et a survécu relativement indemne après avoir été traîné à 30 pieds sous l’eau. Jason Breen via Storyful

Il a dit qu’il n’est pas rare que les baleines aient des balanes sur la peau – et si cela avait été le cas dans cette situation, il « aurait été mis en pièces ». D’une manière ou d’une autre, il n’a pas été grièvement blessé, a-t-il déclaré à 9News. il pense que la baleine était un juvénile et que si elle avait été un adulte, la situation aurait pu être beaucoup plus désastreuse.

“Tout cela était inhabituel, un sur un million”, a-t-il déclaré. “C’est un océan immense et il y avait un gars sur un promontoire qui filmait par hasard, et ma GoPro, je ne la visais pas ni ne filmais, donc obtenir les images était incroyable.”

