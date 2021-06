Une vidéo montre un voleur en train de voler avec désinvolture et ouvertement Walgreens, alors que les entreprises fuient San Francisco – RT USA News

Des images prises par un journaliste de San Francisco ont mis en évidence les problèmes endémiques qui poussent les entreprises hors de la ville, alors qu’un homme a volé avec désinvolture un Walgreens tandis que les spectateurs et la sécurité ne faisaient rien.

La vidéo a été prise lundi et montre plusieurs spectateurs filmant un homme remplissant un sac poubelle plein d’objets d’un Walgreens, puis s’éloignant sur un vélo Lyft, la plus grande menace pour son vol, une tentative sans conviction d’un gardien de sécurité observateur essayant de prendre son sac.

La journaliste d’ABC7, Lyanne Melendez, a pris les images pendant son jour de congé et a déclaré que la vidéo bizarre ne faisait qu’illustrer le crime incontrôlable qui sévit dans la ville.

« En tant que journaliste, c’est difficile pour moi de dire ‘Je ne serai pas impliqué, je ne peux pas m’impliquer’, je dois être en quelque sorte neutre, mais c’est aussi ma ville. Je vis dans cette ville et je le vois constamment. Pas seulement des Walgreens, mais des voitures, et ma porte de garage a été cambriolée deux fois », elle a dit.

Pour aggraver les choses, c’est la troisième fois qu’elle voit quelqu’un voler à l’étalage avec désinvolture dans un Walgreens et s’éloigner sans conséquence.

Le superviseur de San Francisco, Ahsha Safai, a déclaré que l’attitude décontractée envers le crime dans la ville poussait de nombreuses entreprises hors de la ville. Plus d’une douzaine de Walgreens ont fermé au cours des cinq dernières années, en partie à cause de vols incontrôlables.

« Dix-sept Walgreens au cours des cinq dernières années, presque tous les points de vente Gap ont disparu, CVS est attaqué. » a déclaré Safai, ajoutant qu’il doit y avoir un « plus agressif » approche de la surveillance et de l’arrêt du crime. Il a tenu une audience sur le vol organisé de commerce de détail dans la ville le mois dernier, mais il attend des solutions de la part du procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, et du service de police de San Francisco.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur choc face à la vidéo, tandis que d’autres y ont vu une nouvelle étape dans le déclin de San Francisco.

« L’équipage des Sopranos a dû détourner des remorques pour ce type de transport », journaliste Jim Stinson tweeté.

« Quand je travaillais dans le commerce de détail, nous chassions des gars comme ça. Et ils ont été arrêtés », Le présentateur de nouvelles de San Francisco, Marc Brown ajoutée.

Selon le San Francisco Chronicle, les Walgreens de San Francisco sont quatre fois plus susceptibles d’être volés que d’autres endroits à travers le pays.

Les nombreux problèmes à San Francisco – sans-abrisme, criminalité, hygiène publique – sont pour la plupart devenus l’objet de luttes intestines pour les responsables locaux, dont beaucoup refusent d’accepter le blâme.

Le procureur de district Chesa Boudin a appelé la police à faire plus le mois dernier lorsqu’il a été révélé que la criminalité avait augmenté pendant la pandémie, y compris les cambriolages qui ont augmenté de plus de 60% du début de la pandémie à mars de cette année.





« À l’heure actuelle, la police ne procède à des arrestations que dans environ 10 % de tous les crimes signalés. Il n’y a aucun moyen pour nous de nous sortir d’un problème alors que la police n’efface que 10 % des crimes signalés », Boudin a déclaré à KPIX5.

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a rétorqué que les taux de dédouanement de son département correspondent à de nombreux autres départements. Pour les vols, ils ont un taux de réussite de 30%, tandis que les vols plus spécifiques comme les cambriolages de voitures sont beaucoup plus bas dans les chiffres.

De nombreux critiques soulignent l’adoption de la proposition 47 en 2014 comme la principale raison de l’augmentation des vols et de la criminalité au fil des ans, car elle a requalifié le vol non violent de moins de 950 $ en délit. Beaucoup disent que cela a enhardi les criminels.

« S’il n’y a pas de conséquences pour leurs actions, alors vous invitez le comportement. Encore et encore, » Safai a parlé au New York Times de la vague de criminalité dans sa ville le mois dernier.

