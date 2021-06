Une vidéo montre un voleur effronté dévaliser Walgreens devant des gardes de sécurité qui ne font RIEN pour l’arrêter – The Right Scoop

Voici une vidéo montrant deux agents de sécurité enregistrent un voleur « masqué » attrapant des objets dans les étagères de Walgreen à San Francisco et les mettant dans un sac poubelle noir avant de sortir du magasin, sur son vélo, avec les biens volés. Personne n’a essayé de l’arrêter.

Cela fait plus d’un an, mais nous avons déjà publié des choses comme celle-ci à San Francisco et cela se produit à cause d’une loi ridicule adoptée par l’État qui a dépénalisé le vol d’objets d’une valeur inférieure à 950 $ d’un crime à un délit. Ceci, associé à une application sélective par la ville qui se concentre sur des crimes plus graves, signifie que la police ne réagira même pas à quelque chose comme ça.

C’est vraiment une vidéo choquante, mais malheureusement cela semble normal dans une ville et un État qui vénèrent à l’autel des idéaux de gauche et ignorent ainsi la réalité des injustices qui se produisent dans son sillage.

Selon Fox News :

Lyanne Melendez, une journaliste de KGO-TV dans la ville, a posté la vidéo sur Twitter. «Cela vient de se passer au @Walgreens sur Gough & Fell Streets à San Francisco. #Aucune Conséquence. Elle a tagué Chesa Boudin, le procureur de la ville. Walgreens n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Fox News. Le San Francisco Chronicle a rapporté que Walgreens a fermé 17 magasins dans la ville au cours des cinq dernières années. Le journal, citant un vice-président régional de mai, a rapporté que Walgreens dépense 35 fois plus en agents de sécurité dans les magasins de la ville que dans d’autres magasins aux États-Unis, et que les vols dans ces magasins sont quatre fois plus élevés que dans les autres magasins.

Il me semble que Walgreens n’en a pas pour son argent sur les gardes de sécurité si tout ce qu’ils font est de sortir leurs téléphones et d’enregistrer. Bien sûr, cela ne me surprendrait pas le moins du monde de découvrir que c’est tout ce que ces agents de sécurité sont autorisés à faire. Mais plus encore, pourquoi feraient-ils autre chose que d’enregistrer si la police ne se présente pas et n’arrête pas ces personnes ?

San Francisco est une ville en désordre.