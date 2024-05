Une vidéo montre un volcan islandais en éruption et projetant de la lave dans le ciel

Un volcan est entré en éruption mercredi dans la péninsule islandaise de Reykjanes, déclenchant l’état d’urgence pour des milliers d’habitants des environs.

Des vidéos montrent l’énorme explosion de lave dans la région du sud-ouest de l’Islande et une évacuation du célèbre Spa du Lagon Bleuqui restera fermé au moins jusqu’à vendredi.

Les experts ont prévenu qu’une activité volcanique était possible après que des études récentes ont révélé l’accumulation de magma sous terre.

La lave s’est échappée d’une fissure de 3,4 km de long et a explosé à plus de 160 pieds dans les airs, a indiqué le Bureau météorologique islandais. La roche en fusion s’est écoulée entre 52 000 et 70 600 pieds cubes par seconde, a indiqué le bureau.

La lave s’est étendue jusqu’aux murs défensifs près du village de pêcheurs de Grindavík, à moins de 3 km du site de l’éruption. Les autorités espèrent que les murs retiendront la lave, selon la chaîne publique nationale RUV.

L’éruption provoque des explosions et une pollution par les gaz

La lave a coulait sur les routes et bloqué la majorité des routes, a écrit le Département islandais de la protection civile et de la gestion des urgences sur Facebook.

La direction du vent devrait se diriger vers le sud-ouest, où une pollution par les gaz est possible dans la région de la capitale jusqu’à jeudi, a prévu l’OMI.

« L’activité explosive a commencé lorsque le magma est entré en contact avec les eaux souterraines où une lave s’écoule dans une fissure », a écrit l’OMI. « Le magma provoque la conversion rapide de l’eau en état gazeux (vapeur), provoquant des explosions de vapeur et des chutes de téphra (cendres). »

Les autorités ont coupé l’électricité à Grindavík pour empêcher la destruction éventuelle de la ligne à haute tension, RUV signalé. Cette décision a été prise par mesure de précaution, car la lave aurait pu causer des dommages importants à une centrale électrique si elle était entrée en contact avec la ligne.

La péninsule a été aux prises avec cinq éruptions volcaniques depuis décembre et environ neuf au cours des dernières années, selon le gouvernement islandais. Les éruptions en Islande se produisent généralement tous les cinq ans et ont considérablement augmenté depuis 2021, a déclaré le gouvernement en décembre.

Contributrice : Cybèle Mayes-Osterman