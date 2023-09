Une vidéo montre un train rempli de migrants se dirigeant vers la frontière sud des États-Unis depuis le Mexique

Un train FerroMex partant de Zacatecas, au Mexique, et se dirigeant vers la frontière sud des États-Unis, était rempli de migrants que l’on pouvait entendre applaudir alors qu’ils étaient suspendus aux côtés des voitures, selon une vidéo.

Le train a été filmé dimanche, malgré le message sévère que les États-Unis ont envoyé aux migrants : « ne venez pas ».

Les patrouilles frontalières le long de la frontière sud ont été confrontées à un nombre écrasant de passages illégaux.

LES PASSAGES ILLÉGAUX DU TEXAS AUGMENTENT ALORS QUE DES FAMILLES AVEC ENFANTS FONT UNE RANDONNÉE VERS LA FRONTIÈRE SUD EN GRANDS GROUPES

Par exemple, Ajo, en Arizona, a connu 2 000 passages illégaux par jour pendant plusieurs jours consécutifs la semaine dernière, obligeant les agents à recourir à des libérations dans la rue car les abris sont bondés. Parmi les migrants figurent des personnes originaires d’Afrique.

Le mois dernier, selon une source des douanes et de la protection des frontières américaines, plus de 20 000 migrants étaient détenus par la patrouille frontalière dans le secteur de la vallée du Rio Grande au Texas.

Les caravanes se dirigeant vers la frontière sud comprenaient des familles avec des nourrissons et des enfants, ainsi que des mineurs non accompagnés.

L’ADMINISTRATION BIDEN CONSIDÈRE UN PROJET POUR FORCER LES MIGRANTS À RESTER AU TEXAS : RAPPORT

Parmi les familles arrêtées le long de la vallée du Rio Grande, beaucoup ont été libérées avec des dates d’audience ultérieures.

L’administration Biden envisage de forcer les migrants qui entrent aux États-Unis à rester illégalement au Texas en attendant la fin de leur examen d’asile.

Les responsables de l’administration ont cité ce plan comme un moyen de freiner le flux d’immigrants illégaux à la frontière sud. Le plan comprendrait également la mise en place de bracelets de cheville pour suivre leur localisation, pour les migrants effectivement capturés. Mais l’administration a poursuivi le Texas en justice pour l’obliger à supprimer une barrière que l’État avait érigée sur le Rio Grande dans le but de freiner le niveau historique de migration illégale. L’administration Biden a également poursuivi l’Arizona pour avoir construit une barrière contre les conteneurs maritimes à sa frontière avec le Mexique.

BIDEN FACE À LA RÉVOLTE DES DÉMOCRATES DE L’ÉTAT BLEU SUITE À LA CRISE DE L’IMMIGRATION

Les migrants seraient soumis à un contrôle d’asile pour déterminer s’ils peuvent rester aux États-Unis. Les responsables ont discuté de la collaboration avec des groupes locaux pour fournir un logement aux migrants.

Depuis mai, le DHS a expulsé ou renvoyé plus de 200 000 personnes, a indiqué l’agence.

« Le DHS mène continuellement des discussions politiques et opérationnelles sur la manière de tirer parti de nos autorités pour garantir un processus d’immigration juste, humain et efficace qui expulse efficacement les personnes sans base légale pour rester dans le pays », indique le communiqué du DHS.

Le Texas a mis en place un programme de bus pour transporter les migrants vers des « villes sanctuaires » comme New York, Chicago, Philadelphie et Los Angeles afin de venir en aide aux villes frontalières.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, affirme que les villes du Texas ont supporté le poids de l’immigration illégale et que les « villes sanctuaires » doivent partager ce fardeau.

« Le Texas a transporté par bus plus de 35 000 migrants vers des villes sanctuaires autoproclamées », a-t-il écrit au début du mois sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter. « Plus de 11 300 à Washington, plus de 13 300 à New York, plus de 6 700 à Chicago, plus de 2 600 à Philadelphie, plus de 1 000 à Denver, plus de 480 à Los Angeles. »