Une vidéo montre un policier sauvant un chien attaché à une clôture au milieu des inondations d’Ophelia

Alors que la tempête tropicale Ophelia continue de remonter la côte Est, un chien en Caroline du Nord a été sauvé par un policier après avoir été laissé attaché à une clôture au milieu de la montée des eaux de crue de la tempête et était « à quelques centimètres de la noyade », selon les forces de l’ordre locales. Samedi.

L’officier du département de police de Greenville (GPD), Benjamin Schultz, a sauvé le chien, un petit pitbull, des inondations au large de Dunbrook Drive à Greenville, à environ 90 miles à l’intérieur des terres du comté de Pitt. Greenville a été inondée par les inondations provoquées par Ophélie, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant l’étendue de ces inondations dans toute la ville.

Le clip vidéo partagé par le GPD sur sa page Facebook montre le chien était attaché à une clôture alors que les eaux de crue atteignaient des niveaux jusqu’aux genoux. Il montre également Schultz détachant le chien et le transportant à travers l’inondation.

Ophelia a commencé à se développer comme un cyclone sur l’océan Atlantique plus tôt dans la semaine et devrait maintenant apporter l’équivalent d’un mois de pluie dans certaines parties de l’est des États-Unis. Vers 6 h 15 HE samedi, la tempête a touché terre en Caroline du Nord, dans la région de l’île d’Émeraude. En réponse aux vents puissants et aux fortes inondations de la tempête, la Caroline du Nord a déclaré l’état d’urgence, tout comme le Maryland et la Virginie.

Un officier du service de police de Greenville en Caroline du Nord a sauvé un petit pitbull des inondations de la tempête tropicale Ophelia.

Service de police de Greenville, Caroline du Nord



Tout en qualifiant Schultz de « vrai héros » pour avoir pataugé dans les eaux de crue pour sauver le chien, le GPD a ajouté dans sa publication sur Facebook que le chien n’aurait pas survécu si un « bon Samaritain » n’avait pas appelé pour signaler la situation. .

« Merci au Bon Samaritain qui a appelé ! Sans vous, il ne serait pas en vie. » a écrit le GPD.

Pendant ce temps, le GPD a déclaré Semaine d’actualités dans un message Facebook samedi, Schultz a refusé de donner une interview, citant l’enquête en cours menée par l’unité des services de protection des animaux du département.

La police a ajouté que le chien était désormais « à l’abri de tout danger ».

« Heureusement, il n’a pas été blessé grâce aux actions rapides du bon Samaritain pour avertir la police », a déclaré le GPD. Semaine d’actualités. « Notre unité des services de protection des animaux mène une enquête de suivi pour en savoir plus sur l’état du chien et ses conditions de vie à la maison. Elle portera plainte contre toutes les accusations applicables. »

Selon le National Hurricane Center (NHC), Ophelia a apporté des vents soutenus d’environ 70 milles par heure. Bien que la tempête se soit atténuée depuis, les prévisionnistes appellent toujours la population à la prudence.

De nombreuses routes à Greenville ont été fermées samedi en raison d’inondations, a écrit le GPD dans un autre article sur Facebook, demandant aux gens de rester à l’écart des routes.

Des vidéos partagées sur X, anciennement Twitter, montrent des inondations dans toute la ville.

Dans un clip partagé par le chasseur de tempêtes AccuWeather Aaron Rigsby, des véhicules peuvent être vus partiellement submergés dans un parking inondé.

« Événement éclair majeur en cours à Greenville, en Caroline du Nord » » Rigsby a posté. « Plusieurs véhicules ont parcouru une distance importante et tout un parking rempli de voitures a été inondé #NCwx #Ophelia »

La trajectoire actuelle d’Ophelia montre que la tempête se poursuit sur la côte de la Caroline du Nord avant de traverser la Virginie. Il est prévu qu’il se déplace sur certaines parties du Maryland et du Delaware. Certaines parties de New York et du New Jersey devraient également connaître de fortes précipitations apportées par Ophelia. Dimanche soir, Ophelia devrait survoler le sud du New Jersey avant de retourner vers l’océan Atlantique, selon le NHC.

