Une vidéo montre un père grimpant sur le toboggan aquatique du parc à thème pour sauver sa fille piégée

Un père britannique a été capturé sur vidéo grimpant sur le toboggan aquatique d’un parc à thème pour sauver sa fille qui s’était retrouvée coincée.

L’incident se serait produit lors du trajet de la tour Togo au Gulliver’s World à Warrington, situé à l’extérieur de Liverpool et de Manchester, plus tôt ce mois-ci alors que l’enfant fêtait son sixième anniversaire.

« Sienna était bouleversée et pleurait sur le bateau, et nous pouvions voir qu’elle avait peur. Le personnel avait appelé à l’aide par radio, mais cela prenait trop de temps », a déclaré Emma, ​​la femme d’Andrew Reece, citée par le Daily Mail. en disant.

« Le soleil brillait sur elle, et elle avait peur. Son père a suggéré de monter sur le toboggan, et j’ai dit qu’il ne pouvait pas parce qu’il redescendrait », a ajouté Emma Reece. « Mais… Andrew étant Andrew, il est monté pour sauver notre fille.

La vidéo prise de la scène commence avec Andrew Reece marchant péniblement dans l’eau pour se rendre à une zone en pente du toboggan.

« Quand ton enfant reste coincé sur un toboggan », entend-on dire une voix de femme, avant de rire.

On voit alors Reece escalader le toboggan et monter dans le radeau qui transportait sa fille. Il se précipite vers l’avant et tous les deux descendent le toboggan.

« C’était notre héros, et Sienna était tellement contente que son père soit venu la sauver », a déclaré Emma Reece au Daily Mail.

Gulliver’s World a déclaré à Fox News Digital que « [t]L’opérateur du manège avait alerté notre équipe qui était en route. »

Une description de la balade sur son site Web dit : « Vivez le frisson de la Togo Tower en dévalant nos trois toboggans géants.

« Préparez-vous pour une explosion d’eau si vous osez affronter la tour », ajoute-t-il.

On ne savait pas immédiatement comment l’enfant était resté coincé sur l’attraction.

Adam Sabes de Fox News a contribué à ce rapport.