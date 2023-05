Une vidéo montre un passager ouvrant la porte de l’avion pendant le vol d’Asiana Airlines

Le ministère sud-coréen du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports a déclaré dans un communiqué que toute personne qui enfreint la loi sur la sécurité aérienne – des actions impliquant des passagers utilisant des portes, des sorties ou des équipements à l’intérieur d’un avion – pourrait être poursuivie et condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Dans une vidéo qui semble avoir été capturée par un passager et largement partagée sur les réseaux sociaux et distribuée par Reuters, le vent fouette la cabine de l’avion, frappant les passagers et faisant claquer du tissu non sécurisé.