Une vidéo montre un orage et des éclairs au-dessus du Grand Canyon aux États-Unis

Une vidéo spectaculaire d’une tempête de pluie traversant le Grand Canyon aux États-Unis devient virale sur les réseaux sociaux. Le parc national du Grand Canyon a partagé une vidéo de 1 minute et 27 secondes de la tempête sur Facebook. Elle a été prise près de Yavapai Point, qui offre certaines des meilleures vues sur la rive sud du Grand Canyon.

“L’un des meilleurs moments de l’année pour regarder le coucher du soleil au Grand Canyon est pendant la mousson d’été. Des orages balayent le Canyon dans l’après-midi, provoquant de fortes pluies et un éclairage violent. Si nous avons de la chance, ils partent juste avant le coucher du soleil, les nuages ​​persistants et les éclairs lointains constituant l’un des spectacles de lumière les plus spectaculaires sur Terre. Cet orage était à au moins 40 miles de distance, ce qui permettait de filmer en toute sécurité sur le bord. Passez une minute sous un ciel violet et or près de Yavapai Point », lit-on dans la légende du message.

Dans la vidéo, des traînées de foudre peuvent être vues sur le terrain. De plus, le tonnerre peut être entendu gronder dans toute la vidéo. Un magnifique coucher de soleil peut être vu à un moment donné alors que les nuages ​​denses commencent à se dissiper, justifiant le battage médiatique autour du Grand Canyon.

Selon Newsweek, chaque année, environ 25 000 coups de foudre se produisent dans le parc national du Grand Canyon. La vidéo a été publiée lundi et a depuis reçu près de 5 000 vues et de nombreux commentaires et likes.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté : « La nature dans toute sa splendeur », tandis qu’un autre a ajouté : « Voir le Grand Canyon devrait figurer sur la liste de souhaits de TOUT LE MONDE. Et si possible, descendez en bas. Cette vidéo est spectaculaire !”

“Impressionnant!! Belle création divine ! J’aurais aimé être là!” a écrit un troisième utilisateur de Facebook. “C’est pourquoi j’aime l’ouest. Tant de panoramas à voir. dit un autre.

