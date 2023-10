Nouvelles





Un militant pro-palestinien a publié un vidéo choquante de lui-même en train de lâcher des hordes de souris peintes à la bombe dans un McDonald’s au Royaume-Uni, alors qu’il criait « F-k Israel » devant des clients paniqués.

Le clip intitulé « Profitez de vos hamburgers aux rats » commence avec l’homme, qui porte un drapeau palestinien sur la tête, ouvrant le coffre de sa voiture, sur lequel sont affichées des plaques d’immatriculation indiquant « PAIISTN – Palestine libre ».

Il enlève une boîte remplie de souris peintes en rouge, vert et blanc, qu’il jette ensuite sur le sol du McDonald’s de Birmingham. selon LBC.

Les rongeurs se précipitent dans le restaurant au milieu des cris des clients choqués.

« Libérez le putain de roi de Palestine ! » crie-t-il en retournant à sa voiture. « Boycottez Israël ! F—k Israël !

Un porte-parole de la chaîne a déclaré au point de vente avoir confirmé l’incident ignoble survenu au restaurant.

“Nous sommes au courant d’un incident survenu ce soir dans notre restaurant Birmingham Star City, au cours duquel un certain nombre de souris ont été relâchées par un membre du public”, a déclaré le représentant à LBC.

Un manifestant a publié une vidéo choquante de lui-même en train de lâcher des souris peintes aux couleurs du drapeau palestinien dans un McDonald’s au Royaume-Uni. X / @CrimeLdn

“Après l’enlèvement des souris, le restaurant a été entièrement désinfecté et nos partenaires antiparasitaires ont été appelés pour procéder à une inspection complète”, a ajouté le porte-parole du géant de la restauration rapide.

L’incident est survenu après que la branche israélienne de l’entreprise a annoncé sa décision de faire don de repas gratuits aux troupes israéliennes dans la guerre contre le Hamas, le Jerusalem Post a rapporté.

« L’action de jeter des souris dans un restaurant où les clients mangent est extrêmement écoeurante. Cela cause de la détresse à la fois aux personnes présentes et aux souris elles-mêmes, et c’est une chose à la fois cruelle et dangereuse », a déclaré Gary Mond, président de l’Assemblée nationale juive, au Jerusalem Post.

L’homme a jeté les rongeurs à l’intérieur du fast-food devant des clients choqués. X / @CrimeLdn

« Mais d’un point de vue politique, c’est totalement futile. Cela ne contribuera en rien à apporter un quelconque soutien à la cause de la « Palestine libre », qui est de toute façon basée sur la haine des Juifs plutôt que sur le soutien aux Arabes qui vivent à Gaza », a-t-il ajouté.

Groupe de défense des droits des animaux Viva! s’est dit « profondément bouleversé » par l’utilisation des animaux.

« Même si la liberté d’expression est importante et même si nous sommes tous profondément bouleversés par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient – ​​quiconque a vu des images aurait du mal à ne pas avoir le cœur brisé – en utilisant de pauvres souris et des rats et en les mettant en place. gratuit dans un McDonald’s n’est pas le moyen de faire valoir un argument politique”, a déclaré la représentante Faye Lewis. a déclaré au Daily Mail.

L’homme a crié « Libérez le putain de roi de Palestine ! » alors qu’il retournait à sa voiture. X / @CrimeLdn

« Le fait que la vidéo montre des souris lancées sur des gens relève purement et simplement de la cruauté envers les animaux. Si le but du manifestant est de s’opposer à la souffrance, alors contribuer à davantage de cruauté constitue une mauvaise exécution », a déclaré Lewis.

“Il est difficile de voir les scènes qui se déroulent dans l’actualité pour quiconque fait preuve d’empathie, mais infliger peur et confusion à ces souris et rats sensibles et empathiques et, avec dégoût, les jeter sur les gens dans le processus, semble être une manière peu judicieuse de s’opposer à la souffrance, », a ajouté le porte-parole.

