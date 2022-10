Une vidéo montre un iceberg géant qui se retourne alors que des explorateurs tentent de l’escalader

Il ne manque pas d’accros à l’aventure dans ce monde qui sont toujours prêts à repousser leurs limites et à vivre une montée d’adrénaline. Cependant, parfois, ce frisson peut avoir des répercussions lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Une vidéo époustouflante a fait le tour d’Internet et montre un iceberg géant se retournant juste au moment où deux grimpeurs tentaient de l’escalader.

Dans le clip, mis en ligne sur Twitter, on voit deux hommes descendre d’un bateau pour monter sur un immense iceberg au milieu de l’océan. Après avoir atterri sur l’iceberg, les deux grimpeurs commencent à l’escalader à l’aide de leurs piolets, inconscients du danger qui les attend.

Quelques instants plus tard, on voit que l’iceberg commence à bouger, incitant les gens sur le bateau à alerter les grimpeurs. Le duo essaie d’accélérer le rythme et d’atteindre le sommet mais échoue car l’iceberg s’effondre rapidement. Ils se retrouvent dans l’eau glacée, presque écrasés sous l’énorme iceberg.

La vidéo a amassé plus de 55 000 vues sur Twitter et en a laissé beaucoup stupéfaits sur la plateforme.

« C’est un fait bien connu qu’il ne faut jamais s’approcher d’un iceberg. aucune personne sensée n’en grimperait jamais », a écrit un utilisateur.

L’un d’eux a demandé si les deux étaient attachés au bateau pour leur sécurité.

Beaucoup ont été choqués par cet événement inattendu.

Certains semblaient curieux de savoir ce qui s’était passé après l’accident.

La vidéo était devenue virale pour la première fois en 2020 lorsqu’elle avait été partagée par l’un des grimpeurs, Mike Horn, sur Internet. L’autre explorateur a été identifié comme étant Fred Roux et le duo escaladait un iceberg près du pôle Nord.

« Oups, je n’aurais pas dû prendre de petit-déjeuner avant de grimper. Nous avons tous les deux survécu. A ne pas répéter”, a écrit Mike Horn en téléchargeant la vidéo sur Instagram.

S’adressant à France Bleu à propos de l’incident, Horn a déclaré qu’il faisait de l’aventure depuis 30 ans et qu’il avait été témoin de quelques mésaventures. “Mais nous essayons toujours de prendre la bonne décision au bon moment, de rentrer vivant à la maison”, a-t-il ajouté.

