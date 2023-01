Une vidéo montre un homme transportant un chiot dans son sac à dos pendant un voyage en train

Une vidéo d’un homme transportant un petit chiot dans son sac à dos dans un train local est devenue virale sur Internet. La vidéo réconfortante gagne les cœurs sur Internet.

La vidéo non datée partagée par une page appelée Pet Town sur Instagram montre un homme transportant un adorable chiot Labrador dans son sac à dos. Le chiot et son hooman voyageaient dans un train et le duo faisait la sieste. Le toutou dormait confortablement à l’intérieur du sac, et quelques instants plus tard, il s’est réveillé et a regardé autour de lui avec ses yeux de chiot.

La légende de la vidéo se lit comme suit : “Amour pur”.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a amassé plus de 21 millions de vues et plusieurs réactions sur Instagram. Un utilisateur a commenté : “Awwww Ses yeux innocents..”

Un autre utilisateur a écrit : “C’est pour ça que je vis.”

Le troisième utilisateur a écrit : “Tu as mon cœur mon frère.”

C’est vrai, les chiens rendent le monde meilleur. Avec des queues qui refusent d’arrêter de remuer, des baisers bâclés illimités et une loyauté aveugle, ils sont les compagnons parfaits.

Les vidéos de chiens font partie des vidéos les plus regardées. Ce n’est pas seulement divertissant, mais aussi anti-stress.