Une vidéo montre un homme frappant une hôtesse de l’air d’American Airlines dans les airs

C’était le chaos absolu à l’intérieur d’un vol d’American Airlines cette semaine. Un passager a agressé physiquement un agent de bord dans l’avion qui se rendait à Los Angeles depuis l’aéroport international de Los Cabos au Mexique. Une vidéo, prise par un autre passager qui fait le tour des médias sociaux, capture l’incident.

Dans la vidéo, on entend le steward demander au passager : « Vous me menacez ? ». Après cela, le steward s’éloigne du passager en tournant le dos à la caméra. Le passager, vêtu d’une chemise à fleurs orange, court par derrière et frappe le steward à l’arrière de la tête. Les réactions des autres passagers qui ont été témoins de l’incident pouvaient également être entendues dans la vidéo.

Un homme a été arrêté par la police de l’aéroport de Los Angeles après avoir agressé un agent de bord sur un vol d’American Airlines au départ de Cabo. pic.twitter.com/2VDXxIqUfn — 🇺🇸BellaLovesUSA🍊 (@Bellamari8mazz) 22 septembre 2022

L’incident s’est produit sur le vol 377 d’American Airlines, qui a décollé de l’aéroport international de San Jos del Cabo et est arrivé à l’aéroport international de Los Angeles. Le passager indiscipliné a été rapidement arrêté par des agents du Federal Bureau of Investigation et est désormais définitivement interdit de voyager sur la compagnie aérienne.

L’accusé, identifié comme étant Alexander Tung Cuu Le, 33 ans, a été détenu après l’atterrissage du vol pour avoir interféré avec un équipage de conduite, un crime fédéral. Le FBI a repris l’enquête puisque l’agression s’est produite dans les airs.

American Airlines a publié une déclaration qui disait : « Les actes de violence contre les membres de notre équipe ne sont pas tolérés par American Airlines. La personne impliquée dans cet incident ne sera plus jamais autorisée à voyager avec nous à l’avenir, et nous travaillerons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre dans leur enquête. obligatoire.

Il y a quelques jours à peine, un autre incident de violence à l’intérieur d’un avion a fait la une des journaux. Un passager, voyageant sur un vol Pakistan International Airlines (PIA), a créé une véritable scène alors que l’avion était en l’air. Il s’est battu avec l’équipage sur le vol de Pesshawar à Dubaï. Il y avait de nombreuses vidéos qui le montraient en train de frapper des sièges et de donner des coups de pied à la fenêtre de l’avion. Il a été renvoyé au Pakistan.

