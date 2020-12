Une vidéo sur téléphone portable est apparue sur les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant ce qui semble être un policier blanc en uniforme de Minneapolis agenouillé sur le dos d’un homme noir à la même intersection où George Floyd a été tué par l’officier Derek Chauvin en mai.

Selon la description du clip, qui a été téléchargée sur YouTube par On Site Public Media mardi dernier, l’incident a eu lieu dans la nuit du 4 décembre à East 38th Street et Chicago Avenue à Minneapolis, également connu sous le nom de George Floyd’s Square.

Pas moins de 20 policiers sont arrivés à cet endroit dans une douzaine de véhicules de police afin d’appréhender «une personne pour une infraction non violente», a affirmé le message.

Une vidéo a été publiée, montrant des troubles impliquant des policiers à George Floyd’s Square à Minneapolis le 4 décembre

Selon la description de la vidéo, jusqu’à 20 agents sont arrivés dans 12 voitures de patrouille pour arrêter un délinquant «non violent». Au cours de l’incident, un flic blanc a poursuivi un homme noir qui a été vu debout à proximité

L’officier a plaqué l’homme au sol et l’a épinglé en enfonçant son genou dans son dos

Les flics qui ont répondu auraient « contrarié la communauté » en pointant du gaz poivré sur les personnes rassemblées sur la place, en utilisant un langage grossier et en « agressant physiquement un homme noir qui ne faisait que se lever et observer », comme l’a rapporté le Daily Dot.

La vidéo montée sur un téléphone portable montre un officier en train de retenir physiquement un homme allongé sur le sol, avec un petit groupe de spectateurs qui le regardent.

Un autre flic, qui semble être blanc, pointe alors du doigt un homme noir du groupe debout à côté d’un homme blanc, le poursuit et l’attaque au sol.

L’officier coince alors l’homme en enfonçant son genou dans son dos, alors que quelqu’un dans la foule crie: «il n’a rien fait!

L’homme aurait souffert d’une luxation de l’épaule à la suite des actions de l’agent. Des captures d’écran de la vidéo montrent le flic avec son genou sur le dos de l’homme

Un gros plan de l’officier montre la « fine ligne bleue » pro-police sur le drapeau américain épinglée sur son gilet tactique, et son numéro de badge est enregistré.

Certains détecteurs de médias sociaux ont identifié l’agent comme étant Kyle Mader, qui a reçu le prix de sauvetage en 2019 (photo lors de la cérémonie)

Selon les éditeurs de la vidéo, l’homme qui était détenu a souffert d’une luxation de l’épaule à la suite des actions de l’agent.

La vidéo se termine par un gros plan de l’officier qui a procédé à l’arrestation, qui semble porter un drapeau américain avec la « fine ligne bleue » pro-police, et son numéro de badge est recouvert de ruban noir.

DailyMail.com a contacté lundi le département de police de Minneapolis pour obtenir des commentaires sur l’incident, y compris la raison du rassemblement à l’intersection et le sort de l’homme qui a été retenu.

Après que la vidéo ait été partagée par l’utilisateur de TikTok @lavishmack, elle est devenue virale, attirant plus de 275 000 lectures.

Plusieurs commentateurs ont affirmé avoir identifié l’officier dans la vidéo comme étant Kyle Mader.

Selon une vidéo de suivi de On Site Public Media, au cours de ses deux années dans la force, Mader a accumulé sept plaintes, dont trois étaient toujours en cours d’examen. Les quatre autres ont été fermés sans entraîner de mesures disciplinaires.

En juin 2019, le service de police de Minneapolis a partagé une photo sur sa page Facebook, montrant que Mader recevait le prix du sauvetage.

L’incident du 4 décembre a eu lieu à East 38th Street et Chicago Avenue, où le 25 mai George Floyd, (à gauche) un homme noir menotté, est mort sous le genou de l’officier Derek Chauvin (à droite)

Floyd, un homme noir menotté, est décédé le 25 mai après que le flic de Minneapolis Derek Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plusieurs minutes, même après avoir dit qu’il ne pouvait plus respirer. La mort de Floyd a déclenché des manifestations à Minneapolis et au-delà, et a conduit à une évaluation nationale de la race. Les quatre officiers présents ont été licenciés.

Chauvin est accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les trois autres anciens officiers, Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao, sont accusés d’avoir aidé et encouragé les deux chefs d’accusation.