Une vidéo montre un employé de Jack In The Box tirant sur un client

Une vidéo virale a récemment fait surface sur les réseaux sociaux montrant un employé de Jack in the Box tirant sur des clients à la fenêtre du service au volant.

Une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord à propos de la pandémie est qu’elle a laissé tout le monde nerveux, et des comportements qui ne sont généralement observés qu’en Floride se sont répandus dans tout le pays. Apparemment, c’est le cas au Texas, car celui de Houston ABC 13, rapporte qu’un employé de Jack in the Box a ouvert le feu sur des clients à la suite d’un va-et-vient ridicule à propos de frites frisées manquantes.

Dans une nouvelle plainte déposée par la victime, Anthony Ramos, il affirme s’être rendu sur les lieux après avoir pris l’avion pour Houston depuis la Floride pour le travail en mars 2021. Ramos, qui avait sa femme enceinte, sa fille de 6 ans et son chien dans la voiture à au moment de la fusillade, affirme avoir payé 12 $ pour un repas et demandé à l’employé Alonniea Fantasia Ford pour ses frites manquantes. C’est apparemment à ce moment-là que les choses ont mal tourné. Ford aurait jeté de la glace et des condiments après avoir demandé les frites manquantes avant de tirer sur le véhicule de Ramos.

Ramos a immédiatement pris la fuite et poursuit désormais Jack in the Box pour négligence en matière de sécurité des clients. Il réclame 250 000 $ de dommages et intérêts liés à cette épreuve.

« Jack in the Box doit procéder à une vérification des antécédents de ses employés afin de ne pas exposer leurs clients à quelqu’un qui tenterait de les tuer », a déclaré l’avocat de Ramos dans un communiqué de presse.

Jack In The Box répond au procès et l’employée brise son silence

ABC 13 rapporte que Jack in the Box affirme n’avoir « aucun contrôle » et n’est « pas légalement responsable » envers les tiers. L’ancienne employée, Alonniea Fantasia Ford, est également citée dans le procès et a reçu « un jugement différé d’un an » après avoir plaidé coupable. Elle a récemment rompu son silence et affirmé que Ramos avait utilisé des insultes racistes et refusé de partir. Ford nie avoir tiré avec cette arme, bien que la police ait trouvé des douilles et des preuves vidéo de la décharge de l’arme.

« Si vous entendez le son, vous n’avez pas du tout entendu le coup de feu », a déclaré Ford, qui a également déclaré qu’elle souhaitait des excuses de la part de Ramos.

Vous pouvez regarder l’intégralité de son souvenir de l’épreuve ci-dessous.