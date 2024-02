Une vidéo montre un député de Floride tirant à plusieurs reprises sur un homme après avoir pensé que la chute d’un gland était un coup de feu

On voit sur vidéo un adjoint du shérif de Floride ouvrir le feu sur un homme noir qui a été fouillé, menotté et placé dans un véhicule de patrouille après avoir confondu le bruit d’un gland qui tombait avec un coup de feu.

Les images de la caméra corporelle libéré lundi par le bureau du shérif du comté d’Okaloosa montre l’adjoint Jesse Hernandez criant “Coups tirés!” plusieurs fois alors qu’il tombe au sol et tire à plusieurs reprises sur le véhicule de patrouille l’année dernière.

Marquis Jackson était soupçonné d’avoir volé la voiture de sa petite amie plus tôt dans la matinée et a été retenu sur la banquette arrière. Il n’a heureusement pas été blessé par les coups de feu, mais affirme que l’incident l’a laissé traumatisé.

Hernandez a depuis démissionné du bureau du shérif et n’a pas été inculpé pour l’incident.

Un véhicule volé

Les députés du comté d’Okaloosa ont répondu à un appel le matin du 12 novembre à Fort Walton Beach, à environ 65 miles à l’ouest de Panama City, dans l’enclave de la Floride, selon un communiqué de presse de la semaine dernière du bureau du shérif d’Okaloosa.

Une femme a appelé pour signaler son petit ami, Marquis Jackson, qui refusait de restituer sa voiture et lui avait téléphoné et lui avait envoyé des SMS de menaces, selon le communiqué.

Les adjoints Javier Reyna, Deja Riley, Jesse Hernandez et le sergent Beth Roberts sont intervenus sur les lieux.

Images de la caméra corporelle montrant l’adjoint Jesse Hernandez tirant sur le véhicule de patrouille. Bureau du shérif du comté d’Okaloosa / via Facebook

Jackson s’est rendu sur les lieux environ 10 minutes après l’arrivée des policiers. Il a été arrêté, fouillé, menotté et placé à l’arrière de la voiture de patrouille d’Hernandez.

La femme a ensuite rempli un affidavit concernant le véhicule volé. Elle a déclaré aux députés que Jackson avait un silencieux, qu’elle ne savait pas exactement où il se trouvait et qu’il avait plus d’une arme, selon le communiqué de presse.

Riley et Reyna sont partis à la recherche du véhicule disparu. Ils l’ont trouvé à environ cinq kilomètres de là.

Alors que Roberts continuait à travailler avec la femme, Hernandez s’est approché de sa voiture de patrouille pour effectuer une fouille secondaire de Jackson lorsqu’il a entendu « un son pop ».

« Coups de feu tirés ! Coups de feu tirés ! »

Alors qu’Hernandez s’approchait de la porte arrière du côté passager, on pouvait voir un gland frapper le dessus de sa voiture de patrouille, selon le rapport d’enquête interne à partir de janvier. Hernández a perçu le bruit comme étant celui d’un coup de feu et a cru qu’il avait été touché.

Il a crié « Coups tirés ! » plusieurs fois, est tombé au sol, a roulé et a commencé à tirer avec son pistolet semi-automatique sur la voiture de patrouille, selon le images de la caméra corporelle de l’incident.

Roberts demande d’où viennent les tirs, ce à quoi Hernandez répond : “Dans la voiture”.

“Jesse, ça va?” Roberts a crié peu de temps après. Hernández est entendu dans le vidéo en disant : “Je suis touché ! Je suis touché !”

Après avoir vu Hernandez ouvrir le feu, Roberts a répondu avec ses propres coups de feu.

“Il a tiré à travers la voiture”, a déclaré Hernandez alors qu’il rampait sur ses mains et ses genoux pour se cacher derrière un véhicule garé.

“Je vais bien. Je me sens bizarre, mais je vais bien », a-t-il ajouté.

« Tout ce sur quoi je pouvais compter, c’était Dieu ! »

Jackson a raconté l’incident sur Facebook, écrivant sur l’expérience d’avoir été abattu alors qu’il était menotté et attaché par les ceintures de sécurité sur la banquette arrière de la voiture de patrouille.

“Tout ce que je pouvais faire, c’était me pencher et faire le mort pour éviter de recevoir une balle dans la tête.” Jackson a écrit dans un message sur Facebook. “J’étais mort de peur et je savais que tout ce sur quoi je pouvais compter était Dieu ! J’ai tout ignoré et j’ai prié !”

Les vitres se sont brisées lorsque les balles ont circulé autour de la voiture de patrouille, a-t-il déclaré. Jackson est indemne, mais l’incident l’a laissé traumatisé.

“J’ai eu la chance de ne pas être touché par des balles ni d’être blessé physiquement, mais mentalement, je ne vais pas bien”, Jackson a dit. “Je ne suis plus le même depuis, et je ne pense pas que ce sentiment que j’éprouve changera un jour. Je crois sincèrement que je suis endommagé à vie !”

Il dit qu’une ambulance l’a emmené au centre médical de Fort Walton Beach, toujours menotté, pour vérifier s’il y avait des blessures. Jackson dit ensuite qu’il a été emmené au palais de justice du comté d’Okaloosa et “est resté assis dans la cellule pendant des heures”. Finalement, il a été libéré sans inculpation.

“Je veux dire, c’est ce que j’ai entendu”

Les enquêteurs ont rencontré Hernandez trois jours après l’incident pour mener un entretien sous serment.

Hernandez dit avoir entendu ce qu’il croyait être une “arme supprimée” alors qu’il cherchait la poignée de porte arrière de sa voiture de patrouille. Il “a ressenti un impact” sur la partie supérieure droite du torse, selon le rapport d’enquête interne.

“La raison initiale pour laquelle j’ai tiré était parce que j’étais assis à l’air libre”, a déclaré Hernández aux enquêteurs. “Je n’avais bougé que de quelques mètres de l’endroit où j’avais l’impression qu’on venait de me faire tirer dessus depuis l’arrière de cette voiture de patrouille. Et je ne savais pas comment j’allais me lever et me déplacer vers cette zone couverte.”

Hernandez a vu des photos prises à partir des images de sa caméra corporelle du gland rebondissant sur le toit de sa voiture de patrouille, indique le rapport d’enquête interne. Les enquêteurs ont demandé s’il était possible que le bruit qu’il ait entendu puisse être celui du gland.

“Je ne vais pas dire non, parce que, je veux dire, c’est ce que j’ai entendu”, a déclaré Hernandez. “Ce que j’ai entendu était, je pense, plus fort qu’un gland frappant le toit de la voiture, mais il y a évidemment un gland frappant le toit de la voiture.”

Enquête interne

Le bureau des normes professionnelles du shérif du comté d’Okaloosa a mené une enquête interne sur les mesures prises par Hernandez et Roberts le 12 novembre.

Le recours à la force par Hernández a été jugé non raisonnable objectivement et violait la politique relative au « recours excessif au contrôle pour résister ». Il a démissionné en décembre alors qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Roberts a été disculpée car le Bureau des normes professionnelles a jugé que son recours à la force meurtrière était objectivement raisonnable.

La division des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté d’Okaloosa a examiné l’incident à la recherche d’éventuelles accusations criminelles. Le bureau du shérif a également demandé un examen indépendant par le bureau du procureur de l’État du premier circuit judiciaire. Aucune cause probable d’accusation criminelle n’a été trouvée, selon le communiqué de presse.

“Nous comprenons que cette situation a été traumatisante pour M. Jackson et toutes les personnes impliquées et avons intégré cet officier impliqué dans le tir dans notre formation pour essayer de garantir que rien de similaire ne se reproduise”, a déclaré le shérif Eric Aden. “Nous sommes très reconnaissants que M. Jackson n’ait pas été blessé et nous n’avons aucune raison de penser que l’ancien adjoint Hernandez a agi avec une quelconque méchanceté.”