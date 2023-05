Une vidéo montre un conducteur fuyant la police de l’Iowa avec un officier sur le capot, le toit de la voiture

CARROLL, Iowa (AP) – Une vidéo déchirante d’un conducteur accélérant de la police de l’Iowa avec un officier accroché à son capot et à son toit est apparue ce mois-ci lors de la condamnation de l’automobiliste.

Dennis James Guider Jr., 29 ans, de la région de Chicago, a été condamné la semaine dernière à jusqu’à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de blessure grave par véhicule. Un autre chef d’accusation lié à la fuite de la police a été rejeté dans le cadre de l’accord de plaidoyer conclu en mars.

Carroll, Iowa, l’officier de police Patrick McCarty a arrêté la voiture dans laquelle Guider roulait le 5 mars 2021. Avec un mandat en cours dans une affaire de contrefaçon dans l’Illinois, il risquait d’être arrêté.

La vidéo de la caméra corporelle qui a été présentée comme pièce à conviction lors de l’audience de détermination de la peine de Guider le montre ignorant les ordres de sortir de la voiture, poussant plutôt le conducteur hors du véhicule et s’installant sur le siège du conducteur.

McCarty s’est placé devant la voiture, pointant son pistolet sur Guider et lui ordonnant à plusieurs reprises de s’arrêter. Alors que Guider avançait, McCarty est monté sur le capot de la voiture et s’est accroupi avec son arme toujours pointée sur Guider.

Guider a continué à conduire alors que McCarty s’accrochait au véhicule, lui criant de freiner.

La caméra de tableau de bord d’un autre véhicule de patrouille, qui a tenté d’arrêter Guider, montre que McCarty s’est finalement retrouvé sur le toit de la voiture en fuite. Finalement, McCarty a été éjecté du véhicule, se cassant le dos.

Guider, quant à lui, a été arrêté dans l’Illinois après avoir volé une voiture et y avoir conduit.

L’avocat de Guider, Joel Baxter, a écrit dans un dossier judiciaire qu’en tant qu’homme noir, Guider avait peur d’un officier blanc, notant que George Floyd avait été tué moins d’un an plus tôt. Il a écrit que McCarty et Guider avaient tous deux « pris des décisions horribles », affirmant que McCarty n’avait pas suivi une formation appropriée.

The Associated Press