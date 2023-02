Une vidéo montre un bâtiment qui s’effondre comme un château de cartes après le tremblement de terre en Turquie

Un séisme majeur de magnitude 7,8 a frappé lundi la Turquie et la Syrie, tuant plus de 2 300 personnes alors que des bâtiments s’effondraient, déclenchant une recherche de survivants piégés dans les décombres. Le tremblement de terre, qui s’est produit dans l’obscurité d’un matin d’hiver, a également été ressenti à Chypre et au Liban. De multiples répliques ont suivi le tremblement de terre le plus puissant depuis près d’un siècle.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient plusieurs bâtiments effondrés avec des habitants terrifiés blottis dans les rues.

Dans l’un de ces clips, un immeuble entier à plusieurs étages s’effondre comme un château de cartes dans la province de Sanliurfa en Turquie lors d’une des répliques. Les autorités ont déclaré que 16 structures se sont effondrées à Sanliurfa et 34 à Osmaniye, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Il n’y a pas de rapports immédiats indiquant s’il y avait quelqu’un à l’intérieur du bâtiment.

Les diffuseurs TRT et Haberturk ont ​​montré des vidéos de personnes fouillant dans les décombres d’un bâtiment, déplaçant des brancards et cherchant des survivants dans la ville de Kahramanmaras, où il faisait encore nuit.

Selon CNNle gouverneur de Sanliurfa, Salih Ayhan, a déclaré qu’au moins 12 personnes sont mortes dans sa seule province.

Pendant ce temps, un deuxième séisme puissant a frappé la Turquie lundi avec une magnitude de 7,5 qui a encore plus effrayé la population locale.

“J’ai tellement peur. J’ai ressenti (la réplique) si fort parce que j’habite au dernier étage”, a déclaré une femme à l’agence de presse AFP. “Nous nous sommes précipités dehors paniqués. C’était presque comme le tremblement de terre du matin. Je ne peux pas retourner dans mon appartement maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.”

Les responsables ont compté plus de 50 répliques dans les 10 premières heures de la catastrophe initiale. Ils ont averti que d’autres gronderaient pendant encore de nombreux jours.