Une vidéo montre un baiser avec Gina Coladangelo alors que les plans de remaniement ministériel sont «avancés»

MATT HANCOCK ADMET ‘J’AI RUPTURE DE DISTANCE SOCIALE’ MAIS NE S’excuse pas auprès de sa femme alors qu’il brise le silence sur une affaire

Matt Hancock a aujourd’hui rompu son silence pour admettre qu’il avait « enfreint les règles de distanciation sociale » – mais n’a pas présenté d’excuses à sa femme depuis 15 ans après que son affaire explosive a été révélée par The Sun.

Le secrétaire à la Santé, 42 ans, a refusé de démissionner et a plutôt déclaré qu’il « avait laissé tomber les gens et était vraiment désolé » alors qu’il faisait face à des appels à être limogé par Boris Johnson pour son corps à corps effronté et torride à Whitehall.

Des images de vidéosurveillance publiées ce matin le montraient en train d’embrasser passionnément son assistant – le père de trois enfants demandant sans vergogne « la confidentialité sur cette affaire personnelle » quelques heures plus tard.

Et il a admis qu’il avait « enfreint les règles de distanciation sociale » après avoir sermonné le pays sur la réglementation des coronavirus tout au long de la pandémie.

Dans sa très courte déclaration, dans laquelle il ne s’est pas excusé auprès de sa femme ni a reconnu son comportement, il a déclaré: «J’accepte que j’ai enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé. Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »