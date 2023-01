Une vidéo montre un avion se renversant sur la piste

Piloter un avion n’est pas une tâche facile. Bien qu’il puisse sembler que les pilotes apprécient un style de vie somptueux en faisant un travail facile, il y a beaucoup plus à piloter un avion que ce qui apparaît normalement. La plupart du temps, les accidents de vol sont fréquents en raison de la difficulté à atterrir et à décoller. Les accidents sur la piste ont augmenté en raison de compromis avec les directives de sécurité des vols. Une vidéo montrant un accident d’avion dû à l’effondrement du train d’atterrissage avant est devenue virale sur Instagram. Regarde:

La vidéo, partagée par une poignée appelée Aircraft Maintenance Engineer, l’a sous-titrée, “Effondrement du train d’atterrissage avant de l’avion.” La vidéo commence avec l’avion qui s’abaisse en attitude vers la piste. le vol dérape et bascule vers la gauche, provoquant un accident.La séquence se termine avec l’avion à l’envers mais rien sur le pilote n’est révélé dans la vidéo.

Postée le 27 janvier, la vidéo est rapidement devenue virale avec plus de 90 000 vues et plus de 2700 likes. Les personnes dans les commentaires ont essayé d’expliquer exactement ce qui n’allait pas et ont partagé leurs points de vue.

Un utilisateur a commenté: «Je pense qu’il savait que le train avant n’était pas baissé et verrouillé et a intentionnellement essayé d’aller dans l’herbe. Vous pouvez voir le train avant se replier alors qu’il a à peine touché le sol la première fois. J’aurais quand même choisi la piste, mais atterrir dans l’herbe n’est pas la raison pour laquelle elle s’est effondrée.”

D’autres ont suggéré que les volets de l’avion n’étaient pas rentrés en raison de quoi il a atterri à grande vitesse, provoquant l’accident. Certains ont même qualifié le pilote d’amateur.

Des atterrissages forcés aux séquences procédurales en passant par le pilotage qualifié, on peut trouver d’innombrables types de bobines sur la page. Le plus récent était celui montrant une vue fish-eye de la façon dont un moteur est démarré depuis le cockpit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici