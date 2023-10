Une vidéo montre un avion chinois J-11 volant à moins de 3 mètres d’un B-52, selon les États-Unis

HONOLULU — Un avion de combat chinois a survolé cette semaine à moins de 3 mètres un bombardier américain B-52 opérant dans l’espace aérien international au-dessus du Pacifique, passant sous l’aile du bombardier et disparaissant de la vue du pilote, ont déclaré jeudi des responsables militaires américains.

Une vidéo publiée par le commandement américain pour l’Indo-Pacifique montre le chasseur chinois J-11 se rapprochant rapidement du B-52, passant devant et sous l’aile de l’avion américain, au-dessus de la mer de Chine méridionale mardi. La rencontre s’est produite la nuit, ont indiqué les autorités. “Nous craignons que ce pilote n’ait pas réalisé à quel point il était sur le point de provoquer une collision”, a indiqué le commandement dans un communiqué.

“C’est une décision dangereuse – trop rapprochée et totalement non professionnelle”, a déclaré Charlie “Tuna” Moore, pilote de chasse à la retraite de l’Air Force.

L’incident survient une semaine après que le Pentagone a publié une série de vidéos montrant ce que les responsables américains ont qualifié d’interceptions aériennes chinoises dangereuses au cours de la dernière année et demie. La recrudescence de telles manœuvres coercitives est d’autant plus préoccupante, affirment les responsables du Pentagone, que Pékin a repoussé à plusieurs reprises les tentatives américaines de relancer les canaux de communication entre militaires destinés à empêcher de telles rencontres.

La divulgation de la vidéo coïncide également avec l’arrivée à Washington du plus haut diplomate chinois, Wang Yi, qui rencontrera le secrétaire d’État Antony Blinken avant le sommet bilatéral attendu entre le chinois Xi Jinping et le président Biden le mois prochain à San Francisco. Le sujet du blocage des communications militaires sera probablement abordé, ont indiqué des responsables.

Moore, aujourd’hui professeur invité à l’Université Vanderbilt, a déclaré que les risques de catastrophe étaient considérablement accrus lorsque l’avion de combat chinois était hors de vue du pilote américain. “Si l’avion américain avait besoin de manœuvrer et qu’ils sont si proches et ne peuvent pas voir [the Chinese aircraft]les risques de collision augmentent », a-t-il déclaré.