Une vidéo montre un accident de chêne dans le lit d’un bébé endormi, une vidéo virale terrifie les internautes

Courtney et Kale Buchholtz forment un couple qui vit à Prairieville, en Louisiane. Courtney a récemment partagé un incident effrayant sur Facebook qui s’est produit avec leur bébé Cannon. Dans ce qui pourrait être décrit comme quelque chose tout droit sorti d’un spectacle d’horreur, un arbre est tombé la nuit sur le berceau de leur enfant alors qu’il dormait dedans. Il est tombé à travers le toit de la chambre du bébé, brisant les vitres et faisant un bruit fort. Au départ, le couple pensait qu’une fenêtre de leur maison avait été endommagée par la foudre. Bientôt, ils ont compris ce qui se passait réellement, heureusement, le couple a réussi à sauver leur bébé de 5 mois.

Courtney et Kale dans une conversation avec un site Web d’information Good Morning America, dans laquelle ils ont parlé de l’incident et de ce qu’ils ressentaient dans cette situation. Selon Courtney, elle ne pouvait pas complètement comprendre le fait qu’il y avait un arbre dans sa maison au début. Puis, alors qu’elle enregistrait ce qui se passait, l’idée que l’arbre soit sur son enfant la fit se sentir physiquement malade. Kale a dit qu’il avait immédiatement ramassé le bébé et l’avait retourné pour vérifier s’il n’était pas blessé. Par la grâce des dieux, bébé Cannon allait parfaitement bien. Il a arrêté de pleurer dès qu’il a été ramassé et a commencé à rire.

L’incident complet a été capturé par un babyphone.

Après l’incident, avec l’histoire, Courtney a également partagé les mises à jour sur son bébé. Elle a écrit qu’elle s’était réveillée le matin en souhaitant que la nuit dernière n’était qu’un mauvais rêve. Elle a écrit que regarder le visage de son bébé lui avait fait prendre conscience des choses importantes de la vie. Elle a également remercié Dieu à son poste d’avoir sauvé son mari parce qu’il n’était pas au lit car le plafond s’est effondré de son côté du lit. Elle a dit qu’elle allait bien physiquement mais qu’elle était épuisée émotionnellement et a demandé à tout le monde de prier pour la paix de son cœur.

La vidéo, lorsqu’elle a été partagée en ligne, a attiré beaucoup d’attention car les internautes ont également poussé un soupir de soulagement que le bébé allait bien et l’ont qualifié de miracle.

