Une vidéo montre ” Sleepy Bride ” en train de s’endormir pendant le mariage

Le mariage est une occasion spéciale pour chaque mariée. Cependant, aussi spécial que cela puisse être, il peut parfois être extrêmement fatigant de rester éveillé toute la nuit, paré d’un lourd lehenga. Ce fut le cas de cette seule mariée qui s’est endormie pendant son mariage. Une vidéo qui a été téléchargée sur Instagram montre une mariée assoupie, vêtue de sa tenue de mariage et de ses bijoux. “Voici la mariée endormie (Moi). Alors qu’il est déjà 6 h 30 du matin et que le mariage continue », lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir la mariée vêtue d’un beau lehenga rouge et orange et assise sur un canapé. Le marié se tient juste à côté d’elle. Ses amis ont enregistré la vidéo de la “mariée endormie” car elle ignore complètement ce qui se passe. Regarde:

La vidéo a laissé les internautes en grand écart. “La même chose s’est produite avec moi lors de mon mariage également”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “La mariée la plus mignonne et la plus proche à laquelle je peux m’identifier totalement.”

Pendant ce temps, dans une autre histoire de mariage, une vidéo qui a été partagée par Humans of Bombay a montré Priyanka la mariée, qui était toute habillée pour sa cérémonie de mariage et tenant la main de son grand-père et portant également la photo de son père alors qu’elle se dirigeait vers le mandap.

« J’avais neuf ans quand je suis décédé. Mais même pendant ces quelques années que j’ai passées avec lui, je l’ai vu comme l’homme qui a tout donné pour sa fille. J’adorais les mangues et au fur et à mesure que les étés s’installaient, il entrait toujours dans la maison avec une boîte pleine d’entre elles. C’est comme ça qu’il était amoureux ! Mais au cours de ses deux dernières années, lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer, il a passé la plupart de son temps sur son lit, à se reposer, mais même alors, il posait toujours des questions sur moi », a-t-elle déclaré.

Priyanka a également déclaré qu’il lui manquait terriblement après sa mort. Sa mère a commencé à s’occuper de leur magasin et avec ses frères, elle aidait également dans le magasin. Elle a également mentionné que son grand-père l’avait élevée. « Je le connaissais comme un homme très strict avec qui les enfants avaient peur de jouer. Mais après papa, il était devenu mou », a-t-elle ajouté.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici